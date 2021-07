Así viven la intimidad en Tokio los históricos remeros celestes Cetraro y Klüver

Los remeros uruguayos Bruno Cetraro y Felipe Klüver consiguieron el sábado a la noche en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ingresar en el selecto grupo de los 12 mejores del mundo tras arribar en el tercer puesto y por solo ocho centésimas.

Ambos agradecieron luego de la espectacular carrera, del esfuerzo y de luchar contra el agobiante calor que había a esa hora en la capital japonesa, a todos los compatriotas que los apoyan desde lejos.

"Muchas gracias a todos que se tomaron su tiempo para escribirnos y mandarnos su apoyo y cariño!", escribió Bruno Cetraro en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que ambos tienen a un entrenador como Osvaldo Borchi que es un motivador nato y que no se pierde detalle de nada.

El argentino, de 68 años, se radicó en Uruguay y como lo informó Referí, alojó en su casa de Montevideo a Felipe Klüver para que pudiera entrenar de forma más sencilla con Cetraro.

Camilo dos Santos

Bruno Cetraro, Osvaldo Borchi y Felipe Klüver

Extrapolando su ejemplo al fútbol, Borchi es el Maestro Tabárez del remo para estos dos competidores quienes ya lograron la mejor actuación de este deporte para Uruguay en los últimos 33 años y van por más.

En los cuatro anteriores tres Juegos Olímpicos, loa botes uruguayos había clasificado a la semifinal C, en la que se compite del puesto 13 al 18.

En ese contexto, la dupla uruguaya buscará superar el 11° puesto que logró Jesús Posse en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988.

Este trío formado por Cetraro, Klüver y Borchi, vive con mucha pasión no solo este momento, sino todo lo que tiene que ver con su participación, la cual vienen preparando desde hace varios meses.

Por ejemplo, Borchi le pidió a Klüver que no estuviera en la ceremonia inaugural para concentrarse con todo para lo que era la primera serie que se corría al otro día y en pocas horas. Cetraro concurrió por ser, junto a Déborah Rodríguez, uno de los abanderados de la delegación, pero luego del desfile, se volvió enseguida a la Villa Olímpica para descansar lo máximo posible.

Borchi repitió el ritual de despertarlos a ambos a las 6 de la mañana. Lo hizo en la primera carrera y también en la de este domingo en la que los celestes consiguieron la clasificación a semifinales.

En este video se puede observar cómo los despertó y cómo los motiva desde horas tempranas.

El entrenador llegó por primera vez a Uruguay en 2003, cuando preparó a Rodolfo Collazo y a Joe Reboledo. quienes luego participaron en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Luego de volver a emigrar, se afincó definitivamente en Uruguay el 8 de mayo de 2015.

"No estoy por dinero. Trabajo en la Federación Internacional como encargado de desarrollo de remo de Latinoamérica y eso me permite estar aquí. Trabajo a gusto. ¿Podría buscar otro horizonte y ganar cinco o seis pesos más? Por supuesto, pero no me interesa, me interesa trabajar con estos chicos. ¿Sabés por qué? Porque la gloria no tiene precio. Y en este caso uno trabaja por la gloria”, dijo hace un mes Borchi a Referí.

Camilo dos Santos

Osvaldo Borchi no deja de motivar a los dos remeros uruguayos

Y agregó: "El entrenador es como un buen cocinero, si no le das los elementos para hacer la cocina por más habilidades que tengas no podrás hacer lo que querés. Que la federación te deje trabajar, que no se meta en lo técnico y que se dedique a lo administrativos, es la clave. Cuando se unen las tres patas, deportista, entrenador, dirigente, es todo más fácil. Con esto también quiero decir que el camino que recorremos no es fácil, porque el camino en Uruguay es largo, es muy largo. Para que lo entiendas bien te lo explico así: vos dormís con aire acondicionado, yo con ventilador y otro sin nada. Cuando nos levantamos a la mañana, los tres nos levantamos y llegamos a trabajar, pero qué tan cansados estamos para iniciar la jornada. En el remo es igual, el camino es desgastante y allí es donde aparece la pasión y la entrega que compensa lo que falta".

En marzo pasado, Cetraro y Klüver ganaron la medalla de oro en el Preolímpico de Río y así lograron la clasificación a Tokio 2020.

Borchi armó este doble par en febrero 2020. Eligió a Cetraro y Kluver: "Felipe tiene la técnica, la habilidad, la destreza para llevar el bote, para ser el patrón desde la popa. Bruno es una bomba, es explosión. Es un pistón que no deja nunca de estar al 100%. Ninguno se parece", indicó a Referí.

Luego del notable desempeño de la dupla uruguaya este sábado a última hora de la noche, Borchi habló en conferencia de prensa en Tokio: "Había que trabajar muy tranquilos en los primeros 1.000 metros, venír ahí con la bola, entrar en contacto con los tres primeros, estar ahí, para dar el salto final en las últimas 20 o 30 remadas que es la cualidad que tiene este equipo", indicó el entrenador de los celestes.

Cetraro y Klúver volverán a correr este lunes a la hora 23.18 y lo harán nuevamente por el carril 1, en el que lograron la clasificación.

En la serie tendrán como rivales a Polonia, Noruega, Alemania, República Checa y Canadá.

Los celestes viven este gran momento y con toda la pasión en sus brazos, esperan seguir mejorando aún más en lo que queda de su participación en Tokio 2020.