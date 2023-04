ASSE destituyó a ginecólogo denunciado por abuso a una paciente

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) destituyó al ginecólogo Alejandro Jabib, que fue denunciado en diciembre de 2020 luego de que una paciente lo acusara de haber abusado de ella en una consulta médica, informó El País y confirmó El Observador con el gerente General de ASSE, Eduardo Henderson. El sumario ingresó este miércoles en el directorio por fuera de la orden del día.

La destitución se da luego de que El Observador informara este martes que, tras una inhabilitación de su título por seis meses de parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jabib había sido restituido y estaba realizando consultas por telemedicina.

Este miércoles ASSE concluyó el sumario que investigó los hechos y decidió dar paso a la Oficina Nacional del Servicio Civil para que diera el aval de la destitución.

En diciembre de 2020, la paciente narró en la denuncia que al momento de realizarle el examen de papanicolau el médico introdujo su dedo pulgar "en reiteradas oportunidades" y siguió: "Ante un movimiento evasivo de mi parte, me explica que debe hacer eso porque estoy muy seca y no quiere lastimarme con el espéculo, y continúa haciéndolo más de 10 veces mientras mantiene una conversación cordial. Ante tal abuso quedé paralizada, no podía creer lo que me estaba pasando".

La suspensión del título de Jabib se dispuso a pedido del Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay, que hizo lugar al planteo, después de que la mujer realizara la denuncia ante el organismo y ante una comisaría de la mujer en Lomas de Solymar.

El hecho denunciado en diciembre de 2020, que provocó la sanción del ministerio, tuvo lugar en la clínica de Premed en Ciudad de la Costa, donde se atendían también pacientes de la sociedad Universal.

Antes de pronunciarse, el tribunal citó a dos pacientes que habían hecho denuncias en sus mutualistas, cuyos testimonios constan en el fallo. Ellas señalaron situaciones de acoso verbal por parte del médico. A una de ellas, por ejemplo, le insistía con que estaba "desesperada por el sexo". Otra contó que ella había decidido hablar sobre el caso porque le preocupaba que las adolescentes, que "comienzan su vida en el ginecólogo", tomen "como algo normal que si vas por un dolor en el pecho te tengan que revisar la vulva".