ASSE cambió la dirección del Hospital Español, centro de referencia en covid-19

El directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió este jueves designar como nueva directora del Hospital Español a la infectóloga Alicia Cardozo, según informó el organismo en un comunicado que no mencionó al jerarca saliente, licenciado en Enfermería Alberto Barrios. El cambio se da días después de que se difundiera un comunicado interno del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informando que el hospital en cuestión y el Maciel cerraban de manera momentánea su puerta de emergencia y los ingresos a cuidados moderados para pacientes con covid-19, algo que luego el presidente Leonardo Cipriani consideró incorrecto.

El texto que desató la polémica estaba firmado por el director del SAME, José Antonio Rodríguez. "Ese comunicado no es correcto, no tuvo que haber ocurrido de esa manera. Eso ocurrió en un momento, hubo un momento puntual en el cual por demora en resultados del test de diagnóstico estas puertas de emergencia tenían un poco más de pacientes, que eso pasa previo a ingresarlo, y ahí se largó ese comunicado que no es así. En realidad las puertas no están saturadas, no están cerradas", explicó Cipriani horas más tarde en conferencia de prensa.

El jerarca señaló entonces que hay "buena capacidad de camas", con un 50% de ocupación en la terapia intensiva en general y camas libres en Montevideo y en el interior. "Y también tenemos camas libres en cuidados moderados", aseguró Cipriani. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español, Gisel Novas, dijo a El Observador días más tarde que el comunicado "se filtró pero era real", distanciándose de la argumentación de Cipriani.

"Tuvimos problemas en la puerta de emergencia y en un sector del piso de cuidado moderados que está casi lleno", puntualizó. Además se refirió a otro sector de la sala en la que hay camas pero no personal para atender a los pacientes. "No podés ingresar al usuario porque no se le pueden brindar dar condiciones adecuadas. No es lo mismo atender a 15 pacientes que a ocho", detalló Novas el viernes.

En la misma línea, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) informó a través de un comunicado que este lunes se realizaría una reunión de carácter urgente con la gerencia general de ASSE para tratar los problemas que enfrenta el centro de referencia de atención al covid-19 en Montevideo.

El sindicato se reunió con médicos del hospital. "Las conversaciones pusieron sobre la mesa una situación compleja con una dirección del hospital que califican de ausente: no concurre a las comisiones, no visita los servicios, ni realiza ningún tipo de planificación que mejore la actual situación", apuntó la semana pasada el gremio médico en un comunicado.

La flamante directora designada se desempeñaba hasta entonces como Jefe de Medicina Interna del centro hospitalario. Mientras tanto, ASSE apuntó que en la subdirección continuará Mauricio Taretto.