Astori: "La concepción de Talvi es totalmente diferente a la de un frenteamplista”

El ministro de Economía, Danilo Astori, aseguró que tiene "diferencias muy importantes" con el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, aunque advirtió que el líder de Ciudadanos intenta "aproximarse al centro político" y quiere "diputar votos con la izquierda uruguaya".

"Talvi concede al Estado un papel totalmente diferente en materia de políticas públicas que el que concebimos nosotros. Talvi está mucho más a favor del derrame del crecimiento sin que haya políticas públicas que intercedan y logren una mayor inclusión social con políticas sociales", sostuvo Astori durante una entrevista realizada en el programa Diario de Campaña de Nuevo Siglo TV

El periodista acotó que la propuesta central del colorado era un plan social: construir 136 liceos públicos modelo en los contextos más vulnerables del país. Ante ese comentario, Astori dijo que estaba "muy bien construir liceos y escuelas" porque "es algo que necesitamos" pero dejó en claro que al repasar "toda la agenda social" del oficialismo se puede ver que "no tienen nada que ver con el pensamiento de Talvi ni con lo que Talvi haría en el futuro".

"Lo que yo quiero decir, respetuosamente, es que son dos visiones diferentes de país", declaró Astori.

Leonardo Carreño

El ministro también habló sobre el incumplimiento de la promesa de no aumentar impuestos que realizó el Frente Amplio en la elección pasada. Dijo que esa era su intención, que no querían con el actual presidente, Tabaré Vázquez, "estar faltando a la verdad" y que sea simplemente "una promesa electoral". Sin embargo, justificó su falta al explicar que "en un corto lapso" se deterioró "la situación económica" y las "relaciones con Argentina y con Brasil empezaron a impactar mucho". "Uruguay ingresó en una fase en la que le resultó imposible no modificar la carga tributaria", expresó.

A su vez, dijo que las metas presupuestales debieron ser corregidas a la baja "en una medida muy importante", debido a la situación con la que se encontraron al final del período anterior y al comienzo de este.

El periodista remarcó que la oposición dijo en aquel momento que el planteo del oficialismo de evitar subir impuestos era "optimista" y que, finalmente, se iba a dar un ajuste. "Resultó, al final, contrastado con la realidad, optimista. Pero no por la intención de ser optimista sino porque la proyección terminó chocando con una realidad mucho peor. El deterioro en la región pegó mucho en Uruguay", insistió el ministro de Economía.

Astori también se mostró preocupado por los últimos sucesos que ocurrieron en el país relacionados a la circulación de droga. "A mi me parece que Uruguay debe encarar un estudio muy profundo, muy detenido, de por donde han habido fallas para explicar situaciones de este tipo. Todos los síntomas hacen pensar que Uruguay ya está, lamentablemente, en el circuito de circulación de estupefacientes y eso nos debería llevar a extremar el estudio de posibles deficiencias", sentenció.