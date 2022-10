Astori pasa mensaje a Bergara y apunta contra "poner nombre y apellido" a las alianzas

El ala moderada del Frente Amplio tendrá este sábado un mojón para intentar afianzarse como una de las patas consolidadas que la izquierda tiene para ofrecer al electorado. El encuentro nacional de la Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP) va a dar pista para reforzar ese perfil con una declaración final, y Danilo Astori alineó a los suyos para que ese pronunciamiento no sea la plataforma electoral del bergarismo.

El exministro de Economía sostuvo esa tesis en el último Consejo Político Nacional de su sector, Asamblea Uruguay, en la antesala de la cumbre política del próximo sábado, y la ratificó en diálogo con El Observador: "Reitero mi convicción de que no es tiempo de hablar de candidaturas, y como el acto es un lanzamiento importante de Convocatoria, es la oportunidad de demostrar que lo que nos importa es la conducta política para esta acumulación de fuerzas, y no simplemente distinciones, cargos, jerarquías".

"En Uruguay hay una enfermedad de 'electoralitis' tremenda. Se empieza muy temprano a hablar de lo electoral, pero esta vez se han batido todos los récords, con todo el sistema político en eso. Hay que esperar a instancias más adecuadas en el futuro, porque va a haber una acumulación política de aquí al próximo año para alimentar una mejor discusión al respecto", dijo Astori.

Las palabras del exministro son un mensaje al senador Mario Bergara –referente de Fuerza Renovadora– quien supo ser precandidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2019, y que no ha ocultado su "vocación" de volver a correr la carrera. "No te puedo decir ni sí ni no", fue su última respuesta al respecto en entrevista con La Diaria, donde opinó que "hay que definir primero si la Convocatoria va a tener una precandidatura" y después dar con el nombre.

No hay nadie en el Frente Amplio, menos en la propia corriente, que hoy no dé por obvio que ese "nombre" no es otro que el de Bergara, por la trayectoria y renombre que ha construido con los años. El propio senador fue quien propuso "instalar" una candidatura propia del espacio para escapar a la polarización –ya asentada en la opinión pública– entre los intendentes Carolina Cosse y Yamandú Orsi, en una reunión en el bar La Hacienda entre los líderes de la CSP, tal como informó El Observador.

Desde entonces el ala que agrupa a los sectores moderados ha expresado en diversos pronunciamientos su trabajo para evaluar una candidatura propia, postura de la que también ha sido vocero José Carlos Mahía, suplente de Astori en el Senado y uno de los artífices de Convocatoria. En ese entorno saben que dejar esa puerta abierta también da margen para posicionarse y marcar la identidad propia, sin quedar absorbidos en los dos bloques que marcan Cosse y Orsi.

Consultado respecto a esas declaraciones que su correligionario y el propio Bergara han manifestado, Astori aclaró: "Vamos a distinguir: trabajar por una presentación electoral común es un acuerdo entre todos. Pero una cosa es eso, y otra ponerle nombre y apellido a eso, generando enfrentamientos internos que me parecen inconvenientes. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que Convocatoria aspire a una representación electoral única a nivel nacional y departamental".

El exministro de Economía llamó a buscar aliados para "mejorar el margen de bienestar de la sociedad uruguaya, con mayor justicia, avances y apoyo hacia los que más han sufrido". En esa misma línea se desarrolla el documento base de la Convocatoria Seregnista Progresistas para lanzar las recorridas por todo el país, un trabajo a nivel nacional que culminará con el encuentro de este sábado.

"Este encuentro busca el fortalecimiento y consolidación de Convocatoria como un acuerdo que trasciende lo electoral y se proyecta como espacio político que cada vez logra coordinar más su acción cotidiana en el Frente Amplio y el escenario nacional", proclamó la corriente, en un documento que no hace mención alguna a las candidaturas.