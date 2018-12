Astori y Cosse serán convocados al Parlamento por ajuste de tarifas públicas

El diputado perteneciente al Partido Nacional Pablo Abdala convocará a los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse para que expliquen ante la Comisión Permanente del Parlamento el ajuste de tarifas públicas que regirá desde enero. A juicio del legislador, las correcciones anunciadas este viernes por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, que están a la par o por debajo de la inflación, persiguen el objetivo de “recaudación para hacerle frente al déficit fiscal” y afectarán a la población.

Respecto a la tarifa de UTE, la que tendrá una suba general de 5,7%, según el anuncio oficial, Abdala indicó que el precio está “sobreevaluado” e “inflado” desde hace varios ejercicios para generar una “recaudación adicional” dirigida a Rentas Generales. Los ingresos por exportaciones de energía eléctrica de los últimos años (récord en 2017 con más de US$ 100 millones) junto con la reducción de los costos de generación no han repercutido en una disminución significativa de las tarifas que pagan los consumidores uruguayos.

En 2019, 115.000 clientes de pequeñas y medianas empresas (pymes) que tienen la tarifa general simple tendrán un 20 % de descuento a partir de enero. Se mantienen beneficios para los sectores productivos, como el descuento de las tarifas para el sector lechero, arrocero y riego con fines productivos, y la devolución del IVA en la compra de gasoil a pequeños productores agropecuarios.

Abdala interrogará a Astori y Cosse también respecto a la suba del precio del supergas, el único combustible que fue corregido al alza (alrededor del 8%) y al mantenimiento del precio de las naftas y gasoil a pesar de la caída del precio del petróleo. “El gobierno no solamente no baja las tarifas de los combustibles sino que sube el supergas. El gobierno no ha reaccionado”, dijo a Radio Monte Carlo.

En las últimas semanas el precio internacional del petróleo se desplomó a sus menores niveles en más de un año y se ubicó hasta casi un 30% por debajo de la paramétrica de costos definida por Ancap para el semestre julio-diciembre.

En ese sentido, García explicó que la prioridad es mantener la situación patrimonial de Ancap. “Teniendo en cuenta que el precio depende del petróleo y del tipo de cambio, y teniendo en cuenta la volatilidad del petróleo, nos pareció lo más adecuado no incrementar ni bajar el precio”, dijo García.

Por otra parte, las tarifas de agua potable y saneamiento tendrán una corrección de 7,8%, un ajuste casi a la par de la inflación. En el caso de las tarifas de Antel ajustarán en promedio 7% desde el mes próximo. El detalle de las correcciones para los planes de telefonía y datos se conocerán una vez se emita el decreto oficial.

Los ajustes de las tarifas públicas también fueron criticados por otros legisladores en redes sociales. El colorado José Amorín, por ejemplo, tuiteó que las medidas anunciadas por el gobierno "afectan a los trabajadores y a los que menos tienen" y llamó a las correcciones como "el tarifazo de Vázquez".

Al #TariFAzo de Vázquez, que incluye aumento de 7,8% de las garrafas de gas, hay que sumar a Martínez



$38 el #Boleto y $31 con STM (la Junta debe controlar si devuelven $2 si hacen más de 40 viajes al mes)



Esto afecta a los trabajadores y a los que menos tienen#CambiarEsAhora pic.twitter.com/n5JqUEx4is — José Amorín Batlle (@jgamorin) December 29, 2018

Y el nacionalista Álvaro Delgado, por su parte, escribió que la UTE tenía margen para bajar "un 10%" y que los combustibles también tenían margen para rebajas pero, a su juicio, "siguen utilizando tarifas públicas para recaudar".