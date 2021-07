"Atame los cordones, por favor", el pedido del judoca uruguayo Mikael Aprahamian

El judoca uruguayo Mikael Aprahamian, que terminó su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con un desgarro en su pierna izquierda, publicó en un video las dificultades que tiene para movilizarse y resolver cosas tan sencillas como atarse los cordones de su calzado.

"Atame los cordones, por favor", le pide a su entrenador Igor Herrero, mientras intenta subir el pie a una silla.

En sus historias de Instagram también publicó sobre su recuperación en una piscina con hielo, una fotografía de los remeros Bruno Cetraro y Felipe Klüver con el mensaje "orgullo celeste", viendo las competencias de judo en el estadio y la despedida de su entrenador.

"No es la forma que teníamos pensado terminar la competencia, pero me voy con una alegría enorme que hayas acompañado. No es ir a una Olimpiada, sino tener el nivel de estar en una Olimpiada", expresó Aprahamian en sus redes.

El uruguayo quedó eliminado en su primer combate en la categoría -81 kilos de judo a pesar de haber realizado un excelente combate contra el sueco Robin Pacek. Aprahamian terminó con una rotura muscular, que ahora le genera dificultades hasta para atarse los cordones.