Ataques a policías: investigan a narcos por ofrecer plata para robar armas a agentes

La Justicia y la Policía investigan a narcotraficantes uruguayos ante indicios de que la reciente seguidilla de ataques a policías, que incluyeron el asesinato de un agente el miércoles 15 en la zona de los accesos de Montevideo, tienen detrás a delincuentes que pagan a personas para asaltar a agentes y quitarles sus armas.

Los ataques a policías tienen en alerta a las autoridades del Ministerio del Interior y también generó un nuevo reclamo del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), donde advierten sobre la falta de soluciones habitacionales para que los trabajadores no vivan en los mismos barrios que delincuentes.

“Lo que no me deja dormir es la preocupación de lo que está sucediendo. La información que estamos recibiendo y procesando indica que esta situación puede extenderse y que, todavía no lo tenemos suficientemente verificado, pero hay un interés de un ofrecimiento de sumas de dinero importante para quien ataque a policías y le saque el arma”, dijo a Canal 4 el director nacional de Policía, Mario Layera.

Según el jerarca, la investigación está dirigida de momento a “narcotraficantes locales”. “Si bien los casos no están conectados, estamos viendo que hay un ofrecimiento de alguien, y tenemos que encontrar quiénes son esas personas”, precisó.

En diciembre fue desarticulada la célula local del Primer Comando de la Capital y cuatro delincuentes fueron imputados por el caso. Las pruebas presentadas por la fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero, evidenciaron que como parte de sus acciones pretendían atacar a policías para obtener chalecos y armas.

Además, fuentes de la fiscalía dijeron a El Observador que en varias bocas de pasta base allanadas en los últimos meses se incautaron armas de policías y chalecos antibalas, por lo que este modus operandi fue descubierto en algunas investigaciones.

Inés Guimaraens

En tanto, el Pachuli, enviado a prisión en diciembre por secuestro y narcotráfico, recibía llamadas del "Ricardito" (jefe de una banda narco, que está preso desde setiembre) para "hacerse" de armas y chalecos de efectivos policiales.

El Pachuli fue imputado el 4 de diciembre de 2019 con 180 días de prisión preventiva por secuestrar y torturar a un hombre para que pagara $ 15 mil.

El hombre de 21 años había sido capturado en un operativo el 27 de setiembre, junto con otros nueve delincuentes, y la policía había incautado ese día varias armas de fuego, droga y dinero. Sin embargo, la fiscal de ese caso, Stella Llorente, solo imputó a uno de ellos –al Ricardito, jefe–, y dejó al resto en libertad. Así, el Pachuli continuó delinquiendo. La práctica de este líder narco era tomar imágenes de las sesiones de tortura, y luego enviarlas a los familiares para extorsionar y obtener los pagos.

Los ataques a policías

Un grupo de delincuentes asesinaron el 15 de enero de un tiro en la cabeza al agente David Teixeira, un policía que iba a trabajar en moto por la ruta 5, cerca de los accesos a Montevideo. Un joven de 17 años fue imputado el domingo por el delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor.

Este domingo, otro policía fue baleado a la altura de la cabeza en Villa Española. El hombre paró en un kiosco para comprar comida. Allí irrumpieron dos hombres que llegaron en una moto blanca, abordaron al policía y le dijeron: "Quedate quieto porque te quemo". Según informó el sindicato, el policía recibió tres balazos. Una de las balas le fracturó la mandíbula y se alojó en el oído, otra lo hirió en el brazo derecho y la última quedó en el chaleco policial. Los autores del ataque se fugaron sin llevarse ningún objeto.

Además, según informó El País, en la última semana también fue atacada por delincuentes una agente en Ciudad del Plata y otro en Rivera.