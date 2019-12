Atenas dejó la Liga Uruguaya tras la amenaza que sufrieron sus jugadores

El Club Atlético Atenas decidió este lunes bajarse de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras la amenaza con arma de fuego que sufrieron sus jugadores la semana pasada, lo que llevó a los integrantes del plantel a bajarse de la competición.

Luego de que los miembros del equipo decidieran dejar de competir en el principal torneo del básquetbol uruguayo, los directivos del club decidieron retirar a su equipo.

Así lo comunicaron en sus redes sociales, en las que repudiaron lo vivido por los jugadores la semana pasada, cuando un hincha del club ingresó al vestuario y realizó amenazas a los basquetbolistas tras el partido ante Nacional.

Desde la directiva se dio “total apoyo y respaldo” a los deportistas que decidieron dejar el torneo y “en conjunto” con el plantel y el cuerpo técnico se decidió “dejar de participar en la Liga Uruguaya atento a que las condiciones de seguridad no están garantizadas”.

Atenas indicó que rescindirá contrato con los jugadores, se les pagará por el tiempo que duró el vínculo, y se buscará con la Federación Uruguaya de Básquetbol una “solución acorde a la situación”, así como también “para que el club no se vea perjudicado deportivamente siendo castigado con severas sanciones”.

La Comisión Directiva hará una pausa de dos meses en las actividades del día a día del club “para concientizar, ordenar y restablecer vínculos a través de jornadas con socios, hinchas, vecinos y allegados; y dejar claro cuál es y debe ser el único camino a seguir en el futuro”, señala la nota.

La renuncia de los jugadores

El plantel de Atenas decidió este lunes no seguir jugando la Liga tras los hechos de violencia de que fueron víctima el martes de la semana pasada tras jugar contra Nacional por la 12ª fecha del certamen.

La decisión fue comunicada el lunes de mañana al presidente de la Federación Uruguaya de Basketball, Ricardo Vairo, con el que se reunieron acompañados de Leandro Taboada como representante del gremio de los jugadores (Basquetbolistas Uruguayos Asociados, BUA).

"Lo primero que pedimos es que se denuncie el hecho porque aún no fue denunciado. Queremos que se investigue cómo fue posible que se haya entrado un arma de fuego, cómo entró el hincha, si lo hizo a través de la lista que cada club tiene para dejar entrar a allegados o si pagó entrada, si hay cámaras que sean analizadas, si tiene o no relación con los dirigentes, saber por qué aún no se denunció el hecho. Por otro lado la FUBB analizará en su marco reglamentario si es un hecho para ser analizado investigado por su Tribunal de Penas porque aconteció en la cancha en un evento organizado por el Club Atenas, más allá de que fue después de finalizado el partido", expresó Taboada a Referí.