Auditoría en Cossac: baja participación de socios, cuota no cumple con su fin y elevados salarios de jerarquías

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) —depende del Ministerio de Economía y Finanzas— realizó una fiscalización de oficio sobre el funcionamiento de la Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro y Crédito (Cossac). El organismo detectó una serie de fallas como no contar con un libro de registros de socios, la escasa participación de estos en asambleas, una cuota social destinada a sostener una "estructura deficitaria" que no cumple con su fin principal (ahorro), elevados gastos que se destinan al pago de salarios del personal gerencial o de jefatura o hasta la sobrevaluación de activos. Además, el equipo de inspección de la AIN fue recibido por una persona que se hizo pasar como profesional cuando no lo era.

Las fallas Por ejemplo, de una muestra aleatoria que hizo la AIN, se constató que en uno de los vales seleccionados contaba con una tasa de interés implícita del 38,6961% (TEA) cuando, al 31 de marzo, la tasa máxima legal fijada por el Banco Central del Uruguay (BCU) para no caer en usura era del 38,5269%. En cuanto a la información brindada a los socios en los vales, la vía entregada a estos, no incluyen la cláusula que autoriza a retener, omitiendo información relevante para el socio, que sí contiene la vía original, incumpliendo con lo establecido por la Ley 17.250, según el informe de la AIN. Además, la cooperativa no cuenta con Libro de Registro de Socios incumpliendo con lo estipulado por el Artículo 77 de la Ley 18.407. "La participación de los socios en asambleas y actos eleccionarios es escasa. Se deberá profundizar en el cumplimiento del Principio de Control y Gestión Democrática", dice el informe. Por otro lado, la Auditoría Interna retiró observaciones "en cuanto al sostenimiento por parte de los socios mediante su aporte, de una estructura de funcionamiento de la cooperativa deficitario; y de las pérdidas económicas que se siguen reiterando prácticamente en todos los ejercicios que se sucedieron y la no cobertura de los gastos fijos año tras año". "La cuota administrativa, o de sostenimiento, sigue representando un esfuerzo considerable de los socios en el mantenimiento de una estructura de egresos que es excesiva (los gastos de administración más que triplican el resultado bruto primario de los préstamos otorgados)", advierte el informe. Y a su vez, agrega que el socio eroga "casi tres veces más en esa cuota de administración, que lo que destina al cumplimiento del objeto principal de la cooperativa, que es fomentar el ahorro sistemático de sus integrantes". Por otro lado, "el 80% de los gastos de administración y ventas corresponde a retribuciones al personal. Por su parte, dentro de la totalidad de dichas remuneraciones, el 19,18% corresponde a directivos, y el 38,43% a salarios del personal gerencial o de jefatura". "Los resultados de la gestión de la cooperativa siguen siendo negativos desde la ya citada fiscalización hasta la fecha (salvo durante el ejercicio cerrado al 30/6/2020). Al 30/6/2021 se mantienen pérdidas a pesar del muy importante aporte que realizan los socios para el sostenimiento de la cooperativa", indicó el organismo de contralor. Asimismo, la AIN constató que la distribución de excedentes —que fue decidida en la asamblea del 31/8/2020— debió destinarse a la recomposición de los rubros patrimoniales que habían absorbido pérdidas de ejercicios anteriores. En tanto, como resultado del análisis de la información financiera relativa a las parcelas que posee en Mater Terra (cementerio parque), "se estima que existe una sobrevaluación de dichos activos, lo que representa el 36,30% del activo a dicha fecha". Un profesional que no era En el informe de la AIN se relató que al constituirse el equipo en la sede de la cooperativa Cossac, "fueron recibidos por una persona que se presentó como profesional. Con posterioridad al formular un acta se le solicita exprese nombre y profesión, en esa instancia manifiesta que no posee el título universitario y explica los motivos; posteriormente reciben una tarjeta corporativa donde la persona figura como profesional". Ante la constatación de un hecho de "apariencia delictiva", se puso en conocimiento del mismo a la Coordinación y Dirección de la AIN de conformidad con el Art. 8 literal de la Ley 19.823.