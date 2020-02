AUF no presentó ofertas para televisar fútbol del interior pero Tenfield mostró interés

La Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó a OFI (Organización del Fútbol del Interior) que es imposible volver a televisar la Copa Nacional de Clubes, como sucedió el año pasado a través de AUFTV, ante lo cual Tenfield se mostró interesada en adquirir los derechos de televisión del referido torneo.

El 31 de enero venció el plazo al llamado a licitación de OFI para adquirir los derechos de televisión de la Copa Nacional de Clubes de las categorías A y B. No se presentaron ofertas ante lo cual la Organización declaró desierto el llamado.

Leonardo Carreño

El año pasado el campeonato fue televisado a través de AUFTV, pero de cara a la temporada 2020 el máximo organismo del fútbol no elevó ninguna propuesta. Es más, el presidente de OFI, Mario Cheppi, reveló a Referí que en un encuentro con su colega de la AUF, Ignacio Alonso, hablaron del tema.

“En una reunión hablé con el presidente Alonso y le dije si no se animaba esta vez a hacer algún ofrecimiento para televisar los campeonatos y nos dijo que estaba muy difícil la situación”, expresó Cheppi en charla con Referí.

Aparece Tenfield

Asimismo, Cheppi reveló a Referí que, vencido el plazo de la licitación, recibió un llamado desde la empresa Tenfield haciendo saber del interés por hacer llegar un ofrecimiento a través de una negociación directa.

“Tenfield tiene una propuesta para hacernos pero no la hemos evaluado. Hay que llevarla al seno del Ejecutivo y discutirla. En este momento el Ejecutivo está en receso funcionando con una mesa provisoria de tres personas, pero en total somos 13”.

Cheppi agregó que “la oferta concreta de Tenfield no llegó. Habría un ofrecimiento pero no hay nada concreto. Fue de palabra”.

El presidente de OFI expresó a Referí que, en estos casos, el Ejecutivo negocia directamente y luego informa a los clubes.

Diego Battiste

“En resumen, es el Ejecutivo el que trata de conseguir recursos para volcarlos a los clubes, pero es de caballeros informarles y decirles esto es lo que hemos conseguido y lo que se logra se distribuye entre todos. En el torneo de selecciones el 100% de lo que se recibe se distribuye”.

Cheppi señaló que aspira a definir el tema lo antes posible para darle tiempo a los clubes a que puedan salir a negociar la sponsorización.

“Para el campeonato de clubes nos apremia definir si hay alguna posibilidad con alguna u otra empresa para darles al menos 45 días a los clubes, desde el 1º de marzo al inicio del campeonato, para que ellos puedan vender la sponsorización o la publicidad. Que no pase lo que sucedió en el campeonato pasado de clubes que la TV comenzó a actuar luego de iniciado el campeonato. Más allá de que se cumplió con el 100% de lo establecido en el contrato, no les dimos tiempo a los clubes para poder vender. Este año no queremos cometer el mismo error”.