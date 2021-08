Aumentó la inversión industrial en maquinaria y equipos en el primer semestre de 2021

El Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ) de la industria creció 74,6% en el primer semestre del año en relación a igual periodo de 2020. Este aumento significativo obedece a los bajos niveles de inversión de enero-junio de 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia del covid-19 a nivel internacional.

Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Inversión industrial (Índices anuales, en términos reales, 2002=100)

Pese a que la metodología utilizada para construir el IMEQ del sector industrial impide distinguir cuáles empresas industriales realizaron las mayores inversiones en maquinaria y equipos, se presentan las principales empresas que realizaron importaciones a título propio, que pudieron clasificarse como tales.

En este sentido, acumulando las compras de 2021, las mayores empresas industriales importadoras de bienes de capital pertenecieron al sector Alimentos y Bebidas (posición 1° y 5°), Metálicas Básicas y Minerales no Metálicos (posición 2°), Plásticos (posición 3°) y Productos Metálicos (posición 4°).

Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Ranking de principales empresas importadoras de bienes de capital del sector industrial en el primer semestre de 2021 (Millones de US$, CIF)

En la primera posición se ubicó Conaprole con una inversión en maquinaria y equipos por US$ 14 millones. Se destacan la importación de calderas acuotubulares por US$ 8,5 millones y máquinas y aparatos de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar por US$ 1,9 millones.

La adquisición de US$ 3,7 millones de máquinas y aparatos, de US$ 2,3 millones de moldes para materia mineral y de US$ 343 mil de hormigoneras y aparatos de amasar mortero por parte de Asmody, la consolidó en la segunda posición entre las empresas industriales que más importaron bienes de capital en enero-junio de 2021. Asmody es una empresa que opera desde setiembre de 2020, cuyas instalaciones se encuentran en el departamento Florida y se dedica a la fabricación de durmientes de hormigón para todo el trayecto del Ferrocarril Central, desde Paso de los Toros hasta Montevideo.

En el mismo período se destacan las adquisiciones de Cristalpet por US$ 4,6 millones, las cuales correspondieron en su mayoría a la compra de máquinas de moldear por inyección y moldes para caucho o plástico para moldeo por inyección o compresión.

En cuarto lugar, se ubicó Fischer Stainless Steel Tubing Uruguay que obtuvo máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar de control numérico por US$ 3,3 millones.

Finalmente, en la quinta posición se encuentra Maltería Oriental, cuyas importaciones fueron de US$ 2,5 millones por máquinas y aparatos para la industria cervecera y de US$ 610 mil por intercambiadores de calor.

A nivel de agrupaciones sectoriales, en el acumulado del año, aumentó la inversión en maquinaria y equipos de la agrupación Alimentos, Bebidas y Tabaco en términos interanuales (2,3%). En tanto, el IMEQ de la industria sin considerar Alimentos, Bebidas y Tabaco se incrementó 89,3% en igual comparación.

Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Variación del IMEQ industrial por agrupación (ene-jun 2021/2020, Índice en términos reales, 2002=100)

Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA

Inversión en maquinaria y equipos (Datos anuales, Índice en términos reales, 2002=100)

IMEC en el sector privado y público

El IMEQ del sector privado creció 35,6% en el primer semestre de 2021 respecto a igual período del año anterior mientras que en el segundo trimestre del año el indicador registró un aumento del 21,1% en relación al trimestre inmediato anterior.

En tanto, IMEQ del sector público cayó 36,6% en el primer semestre del año en relación a enero- junio de 2020. Sin embargo, excluyendo factores estacionales e irregulares, y en comparación al período inmediato anterior, el IMEQ creció 11,3%.

Puede acceder al informe completo aquí.