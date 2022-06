Gobierno se reunirán para evaluar si decretan esencialidad ante paro en la enseñanza

Autoridades educativas del gobierno se reunirán a inicios de la semana próxima para discutir la pertinencia de declarar la esencialidad en la enseñanza, a raíz de un paro de 24 horas convocado para el próximo miércoles 15 de junio en todo el país, según supo El Observador. El gremio de funcionarios de la educación FUM-TEP resolvió este viernes diagramar un servicio de emergencia en el que haya entrega de viandas escolares para los alumnos de las instituciones donde no esté asegurado el plato de comida.

Las autoridades esperan ahora que la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) asegure la alimentación mediante esa herramienta. De lo contrario, crecen las posibilidades de que el Poder Ejecutivo decrete la esencialidad, según coincidieron fuentes del oficialismo. La dirigente de la FUM-TEP, Gabriela Arbeleche, afirmó a El Observador que el miércoles habrá funcionarios encargados de organizar la entrega de las viandas a las familias.

Para ello, los trabajadores agremiados organizarán la logística. Se definirán algunas instituciones donde se realice la entrega de las viandas, ya que algunos centros pueden no poder garantizar el servicio, debido a tener poco personal. Como en cada paro, se desconoce qué cantidad de docentes adherirá. En el último paro casi 90 escuelas –de las 3.000 en todo el país– no funcionaron por adhesión a la medida de lucha, según datos oficiales.

En esa línea, fuentes del gobierno afirmaron a El Observador por su parte que el gremio de Primaria comunicó la decisión de armar guardias para distribuir las viandas.

Consultada sobre la propuesta de esencialidad para el día del paro, Arbeleche expresó: "Nos preocupa que estén planteando esencialidad para un día de paro, y no preocupe el resto de los días del año". La FUM-TEP reclama que el gobierno "no se hace cargo" de la alimentación, y que es el gremio quien avanzó al respecto. no vamos a permitir que se diga que dejamos a los niños sin comer. Si las autoridades no se hacen cargo, nosotros sí nos hacemos cargo", apuntó.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira dijo el miércoles a VTV Noticias (VTV) que “lo mejor” sería una guardia gremial del sindicato. Consultado sobre la posibilidad de la esencialidad, acotó: “Uno de los problemas es que hacerse cargo significa cambiar mecanismos que son muy pesados y muy costosos de cambiar, por un día. Gastar plata que no se gastaría si esto no ocurriera, y que se puede gastar en otras cosas, por un día”.

En las últimas semanas, tanto Da Silveira como el presidente del Codicen, Robert Silva, pidieron al sindicato de trabajadores que se les de "prioridad" a los estudiantes. Incluso el presidente Luis Lacalle Pou cuestionó el paro anunciado por los trabajadores. Advirtió que “los que pierden siempre son los chiquilines”.

FUM-TEP emitió un comunicado este viernes donde señala que el gobierno no se hace cargo de la alimentación escolar, que hay partidas "insuficientes" ($ 31,5 por día por niño), demoras en pago a proveedores, y falta de personal para atender los comedores. El escrito añadió también que hay "recortes presupuestales que generan una caída en la calidad de lo que se ofrece".

Los docentes preparan un paro nacional y una manifestación frente a la Torre Ejecutiva para este miércoles, en la que reclamarán al gobierno por un "recorte" de US$ 80 millones en el presupuesto educativo entre 2021 y 2022, según dijo el dirigente José Olivera. Los sindicatos de la educación manifestaron además preocupación por la pérdida salarial.