"Avanza la cultura del descarte y la muerte": Sturla tras la aprobación de la eutanasia en Diputados

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, expresó su disgusto tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido, que ahora será discutido por el Senado.

Sturla, quien ya se había manifestado en contra de esta iniciativa, catalogó de "claro retroceso" la aprobación de este proyecto, que se concretó en la madrugada de este jueves por 57 votos a favor y 39 en contra.

"Avanza la cultura del descarte y de la muerte", agregó el cardenal.

Un claro retroceso en el reconocimiento de la dignidad de toda vida humana acaba de votar la mayoría de diputados. Avanza la cultura del descarte y de la muerte. — Daniel Sturla (@DanielSturla) October 6, 2022





En una entrevista reciente con El Observador, Sturla se refirió al proyecto para despenalizar la eutanasia y señaló que "la mayoría de la gente" no tenía "claro" de qué se trata.

"Primero, creo que la mayoría de la gente no tiene claro qué es la eutanasia. Segundo, no se tiene claro las consecuencias de la mentalidad que una ley de ese tipo genera. La gente cree que el tema es aliviar el sufrimiento; nadie quiere sufrir, pero para eso están los cuidados paliativos. Toda civilización progresa en la medida que atiende a los más débiles. Hay que procurar la atención, el cariño, no hacerle sentir que es un peso. La mentalidad que se crea con la eutanasia, en un país con alto índice de suicidios, es que mi vida vale cuando soy útil, y que más vale que me vaya cuando empiezo a complicar a otros", sostuvo.

En la entrevista también reafirmó sus dichos al semanario Búsqueda, donde declaró que las personas que votaran a favor de la eutanasia se autoexcluirían de la Iglesia Católica.

"El católico que apoya una ley que va abiertamente contra puntos clarísimos de la doctrina, se autoexcluye. No necesita que la iglesia se lo diga. Pero no va a encontrar una reja en la puerta de la iglesia. Basta entrar, y punto", dijo en la entrevista con El Observador publicada el pasado 17 de setiembre.