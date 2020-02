Aventuras, humor y virus asesinos: cuatro opciones para mirar este fin de semana en streaming

Porco Rosso

Una de las películas más entrañables del por lo general sobresaliente trabajo del estudio japonés de animación Ghibli, se ambienta en la Italia de entreguerras y cuenta la historia de un piloto de avión que combate contra piratas marítimos y se ha convertido en un héroe local. El piloto en cuestión tiene un rasgo muy particular: una maldición lo transformó en un cerdo antropomórfico. La llegada de un piloto estadounidense que desafía al cerdo altera su vida cotidiana, y lo embarca en una aventura que lo hará cuestionarse sus creencias, su actitud y su vínculo con el resto del mundo. Y mientras tanto, de fondo, el régimen fascista gana poder en Italia y amenaza con el regreso de la guerra. Disponible en Netflix.

Esta mierda me supera

Netflix tomó elementos de algunas de las historias protagonizadas por adolescentes más exitosas de los últimos tiempos, los licuó y generó esta serie. Basada en un cómic homónimo, con el responsable de la serie británica The end of the fucking world detrás de cámaras, dos de los jóvenes protagonistas de la reciente adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, Eso, incluyendo a Sophia Lillis, protagonista de esta serie; y una trama con alguna reminescencia de Stranger Things, incluyendo el hecho de que sus protagonistas usen ropa que no desentonaría en la década de 1980 aunque Esta mierda me supera se ambiente en el presente. Lillis encarna a Syd, una joven que a sus dilemas familiares, estudiantiles y sociales - incluyendo un amor no correspondido- le suma un componente fantástico: descubre que tiene superpoderes. Disponible en Netflix.

La noche de las nerds

Amy y Molly llegaron al final de sus vidas liceales, felices por haber logrado ingresar en las universidades que buscaban, pero sorprendidas cuando descubren que sus compañeros de clase también lograron lo mismo a pesar de dedicar un buen tiempo a las fiestas. Estas dos “nerds” resolverán entonces compensar el tiempo perdido y tener una noche de diversión antes de cerrar esa etapa. Pero claro, lo que empieza como una salida inocente, como suele pasar en las películas, termina en descontrol y una carrera maratónica de accidentes y desventuras tan graciosas como absurdas. De las mejores comedias sobre locuras juveniles de los últimos tiempos. Disponible en NS NOW.

Contagio

¿Está con ganas de ponerse un poco más paranoico con respecto a las pandemias y las enfermedades virales en estos días de coronavirus? Está de suerte, puede hacerlo y encima, ver una muy buena película, con una enfermedad mucho más mortal y violenta que la que obsesiona al mundo en estos días. El director Steven Soderbergh (La gran estafa) guía a un elenco lleno de estrellas para contar una historia coral sobre el desarrollo de una epidemia que toma al mundo por sorpresa. Desde su aparición con pacientes llegados de Hong Kong hasta el desarrollo de una vacuna, la película sigue todo el proceso médico, social y personal de investigadores, científicos, doctores y pacientes. Disponible en HBO GO.