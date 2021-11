Banco lanzó fondos de inversión para ahorro desde US$ 1.000: cómo funcionan y qué buscan

Los uruguayos cuentan, en general, con pocas opciones de ahorro disponible y de fácil acceso. La gama de productos que ofrecen los bancos suele estar acotados a plazos fijos en pesos y dólares, en un contexto de bajas tasas de interés que hace poco atractiva esa opción. Algunas instituciones también permiten la posibilidad de invertir en letras de regulación monetaria -deuda que emite el Banco Central para sacar pesos del mercado- o colocaciones en en unidades indexadas (UI). Por otro lado, el mercado de capitales local es prácticamente nulo para el inversor minorista y los plazos de las emisiones no suelen calzar con las necesidades de liquidez que pueden requerir las familias.

En una reciente entrevista con El Observador el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, había adelanto que en breve estarían saliendo las primeras autorizaciones de fondos de inversión en pos de dinamizar el ahorro privado de las familias.

“Los fondos de inversión tienen un papel bien relevante para cumplir con ese objetivo. Esto es lo que te permite de alguna manera canalizar ese ahorro a algún instrumento, más allá de las opciones del gobierno. Hoy un uruguayo que quiere ahorrar en pesos tiene la opción de un depósito a plazo fijo o comprar una letra (del BCU). En realidad, no es normal que los ciudadanos de otros países compren letras del gobierno, quizás sí de determinado nivel de riqueza para arriba, pero no el ciudadano común. En la medida que tengas fondos de inversión money market (activos financieros a corto plazo y muy líquidos), que te permitan entrar y salir con facilidad, habrá avances. Hoy hay varios jugadores privados que están preparando productos en ese sentido. Esa va a ser una de las líneas que van a ayudar a canalizar el ahorro en pesos”, había comentado Labat.

Abrió el camino

La Superintendencia de Servicios Financieros del (BCU) autorizó al banco Itaú la pasada semana la inscripción de fondos de inversión del exterior en régimen de oferta pública, administrados por la firma Franklin Templeton International. Tras ese paso, la institución financiera comenzó a difundir y promocionar sus opciones para invertir en esos fondos de inversión a través de su web desde un monto de US$ 1.000.

Inés Sturla, encargada de Productos de Itaú Personal Bank, explicó a El Observador que el el banco ya contaba con ese producto desde mayo en régimen de oferta privada y que luego se procedió en hacer el registro público ante el BCU para poder darle a difusión a esa alternativas a través de la web, explicó la ejecutiva.

“Lo que buscamos de alguna manera fue democratizar el acceso para las inversiones para todos los clientes del banco”, indicó Stural. Ese paso implicó reducir el mínimo de inversión de US$ 10.000 a US$ 1.000 por fondo. Además, antes solo podían acceder a esa opción de inversión los clientes de Personal Bank (aquellos de mayor poder adquisitivo).

“Estamos dando respuesta a una demanda de clientes que, si querían ahorrar, solo tenían productos a corto plazo, de bajo riesgo, pero que también ofrecen rentabilidad más chicas”, indicó.

Objetivos

Con los fondos de inversión, Itaú apuesta a que cada cliente pueda construirse su portafolio de acuerdo a su perfil de riesgo y retorno. Se trata de instrumentos líquidos que están “pensados” para el mediano y largo plazo (tres a cinco años), que ofrecen alternativas de ganancia superiores a los instrumentos tradicionales (con un riesgo mayor). “Son productos que tienen liquidez diaria. Vos podés entrar hoy, mañana te arrepentís, y podés salir”, precisó Sturla. De acuerdo a la información que publicó el banco, el cliente puede solicitar el rescate (el cobro) de su inversión y, en un plazo máximo de cinco días, se le estará acreditando el dinero en su cuenta.

El producto que lanzó el banco a través de su web es un fondo de fondos gestionado por la firma Franklin Templeton con tres niveles: moderado, conservador y de crecimiento. Esta es una solución de portafolio para clientes que quieren delegar en un gestor externo qué alternativas de inversión debe incluir en su cartera. A modo de ejemplo, el fondo moderado invierte en entre un 35%-55% en fondos o ETFs de deuda, entre 45%-65% en ETFs de acciones, y entre 0%-5% en alternativos. En el último año, el retorno en dólares de ese fondo fue de 11,7% anual, de 9,6% en tres años y 7,2% en cinco años.

El Itaú cobra una comisión de 1% + IVA del monto de la inversión en esos fondos y no hay otras tarifas por rescate o custodia de ese dinero. En tanto, cada una de las opciones de fondos del gestor que tiene disponible Itaú cobra una tarifa que está entre 1% y 2% anual sobre el valor del fondo. Los fondos que ofrece el banco a través de su web son acumulativos, es decir, no hay distribución de dividendos, y su rescate no está alcanzado por IRPF.

“Esperemos que esta opción abra un nuevo vehículo para canalizar ahorro de una forma más atractiva que quizás antes los clientes no encontraban”, finalizó la ejecutiva del Itaú.

Otro en las gateras y otras opciones

El banco Santander es otra de las instituciones que tiene previsto salir al mercado con ese producto. “En línea con el objetivo del Banco Central del Uruguay de fomentar el ahorro minorista y brindar más y mejores opciones de ahorro e inversión para las personas, Santander está avanzando en el registro ante el regulador de una serie de fondos de inversión y productos a medida, principalmente digitales”, comentó a El Observador Juan Platero, gerente de Select y Private Banking de la institución.

El ejecutivo indicó que el banco procura “profundizar” y “expandir” las herramientas a disposición de las personas con montos pequeños y así facilitar el ingreso al mundo de las inversiones. “Se proyecta que puedan estar operativos el próximo año”, indicó Platero.

Por otro lado, hay otros agentes del mercado que también han lanzado productos buscando dinamizar el ahorro privado. La gestora de patrimonios Nobilis lanzó en julio del año pasado nuevos fondos de inversión -también registrados ante el BCU- para captar unos US$ 200 millones en renta fija y renta variable global. La firma exige un mínimo de US$ 5 mil para abrir cuentas a través de su web.

También el corredor de bolsa SURA cuenta en el mercado desde hace un tiempo con seis fondos de inversión para su cartera de clientes, tres de ellos en pesos y otros tres en dólares (uno local y dos internacionales).

Según supo El Observador los corredores de bolsa Gletir y Paullier también están en un proceso avanzado para registrar sus fondos de inversión minorista ante el BCU.