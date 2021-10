Labat sobre dolarización: “Seguramente un importador va a vender más autos si fija el precio en pesos”

El Banco Central del Uruguay (BCU) tiene hoy como principal objetivo y meta reducir la inflación y llevarla a estándares internacionales. Este fue el mensaje que el propio presidente del BCU, Diego Labat, enfatizó en una entrevista que concedió a El Observador este lunes 25. Asimismo, también habló sobre otros temas que hacen a la agenda de la autoridad monetaria como la hoja de ruta que tiene en marcha el BCU para reducir la dolarización de la economía uruguaya. Durante el último año, técnicos y autoridades del Banco Central han realizado distintos talleres y seminarios con cámaras empresariales y agentes económicos para machacar sobre las ventajas que tendrían sus negocios si apelaran al peso uruguayo como moneda de transacción y no al dólar.

“Hicimos toda una ronda de contactos con distintas cámaras empresariales, industriales, comerciales. De ahí han surgido algunos elementos que vamos tomando y corrigiendo. Ahora queda ver que baje la inflación y que el ciudadano empiece a valorar que, cuando mirás el largo plazo, los pesos te defienden más que los dólares”, afirmó.

El jerarca indicó que durante todo ese proceso se buscó “convencer con argumentos” a los distintos gremiales empresariales de las ventajas que tiene operar con moneda nacional, y que “no alcanza que cada uno cubra su propio riesgo” para quedar a salvo de algún coletazo por una potencial apreciación o depreciación no prevista del tipo de cambio.

“Si vos comprás en dólares y vendés en dólares, estás cubierto. Pero tenés que tener cuidado porque, de repente, al que vos le comprás es un proveedor que no tiene cómo cubrirse. Por tanto, ese riesgo te lo termina llevando al costo. Al final, si en la cadena hay alguien descalzado, alguien paga ese costo. Vos podés creerte que estás cubierto, pero al final no estás cubierto”, explicó.

Labat indicó que todavía hay “empresarios que les cuesta” ver esa mirada sobre los riesgos de la dolarización, aunque se mostró optimista con los pasos y avances que se han dado hasta el momento. “No esperamos una desdolarización en tres meses. Esperamos un proceso largo y que las empresas comiencen a valorar y se den cuenta de las ventajas”, complementó.

El presidente del Banco Central consideró que el camino de “obligar” a los agentes a fijar precios en pesos, por ejemplo, “no tendría sentido”. ”Sí creo que al final muchos empresarios van terminar entendiendo que es conveniente”, consideró.

Labat puso el ejemplo de una concesionaria que vende un bien importado y un cliente que está por adquirir su primer vehículo. “Vos tenés un importador que lo paga en dólares y un cliente que lo va comprar a crédito y que sus ingresos están en pesos. Ahí uno de los dos va a quedar descalzado. La cuestión es qué es más eficiente. Yo digo que el que tome el riesgo y se cubra sea el importador y venda en pesos”, planteó el presidente del BCU.

El jerarca argumentó que para el comprador asumir una cuota en dólares “es complicado” porque hoy la puede pagar pero mañana no sabe. “Seguramente ese importador va a vender muchos más autos si fija su precio en pesos que si lo hace en dólares”, argumentó. En ese sentido, indicó que el “mensaje se viene comprendiendo. Hay varias gremiales que vienen trabajando muy bien con nosotros (por el BCU) y no es por altruismo, es porque están entendiendo que es un beneficio para la cadena”.

Opciones para el ahorro en pesos

Diego Battiste

El presidente del BCU anunció que en breve habrá novedades sobre fondos de inversión en pesos.

Uno de los temas que está vinculado a la estrategia de desdolarización de la economía es cómo hacer para lograr una mayor canalización del ahorro en pesos para las familias, algo que sea “fácil” y “más accesible”, explicó Labat. El jerarca comentó que el intento (frustrado) que hubo durante la administración anterior de crear un fondo para la inversión en pesos integrado por letras de regulación monetaria (LRM) del BCU fue en la dirección correcta pero fue "aislado”, lo que derivó en su fracaso posterior. “Si logramos bajar la inflación, los productos (de ahorro en pesos) van a surgir solos”, auguró.

En ese sentido, recordó que en la Ley de Presupuesto se enviaron cinco artículos sobre fondos de inversión y que se estuvo trabajando con la Comisión de Promoción del Mercado de Valores sobre el tema.

“En particular, creo que los fondos de inversión tienen un papel bien relevante para cumplir con ese objetivo. Esto es lo que te permite de alguna manera canalizar ese ahorro a algún instrumento, más allá de las opciones del gobierno. Hoy un uruguayo que quiere ahorrar en pesos tiene la opción de un depósito a plazo fijo o comprar una letra (deuda que emite el BCU para retirar pesos del mercado). En realidad, no es normal que los ciudadanos de otros países compren letras del gobierno, quizás sí de determinado nivel de riqueza para arriba, pero no el ciudadano común. En la medida que tengas fondos de inversión money market (activos financieros a corto plazo y muy líquidos), que te permitan entrar y salir con facilidad, habrá avances. Hoy hay varios jugadores privados que están preparando productos en ese sentido. Esa va a ser una de las líneas que van a ayudar a canalizar el ahorro en pesos”, anunció Labat.

El jerarca precisó que no le correspondía a él dar detalles sobre puesta en práctica pero adelantó que, a corto plazo, esos fondos comenzarán a difundir sus productos en el mercado uruguayo.

Sobre la posibilidad de reducir más los encajes (el dinero de los depósitos que los bancos deben dejar inmovilizados ante el BCU), el jerarca indicó que quizás se podrían bajar un poco más pero no mucho. Hoy los encajes están en 28% para los dólares y 14% en pesos.

“Chile y Perú tienen niveles de 10% de encajes en moneda nacional. El capital por riesgo que se le exige a los bancos por los pesos es bastante menor que el de los dólares. Hay un montón de incentivos hacia los pesos. De hecho, hay hasta incentivos tributarios en algún impuesto”, recordó.

Labat indicó que el encaje para depósitos a más de 1 año en pesos está hoy en 0%, mientras que el de seis meses está en 1%. “Mucho más no podés ir”, aseguró, y reiteró que la “clave” para promover un mayor ahorro en pesos a corto plazo serán los fondos de inversión que están por lanzar los agentes privados.