Banco Mundial plantea incentivar el trabajo de las mujeres para contrarrestar envejecimiento demográfico

Un nuevo trabajo realizado por el Banco Mundial consideró que incentivar un mayor ingreso de las mujeres al mercado de trabajo y postergar la edad de jubilación son dos de las mejores estrategias que Uruguay puede seguir para afrontar los desafíos en el presente y el futuro.

EL documento elaborado por el economista y especialista en protección social, Rafael Rofman, sostiene que Uruguay se encuentra en una importante encrucijada ante el envejecimiento demográfico que va a reducir la oferta laboral y los cambios tecnológicos, aunque todavía parecen no haber impactado en su real magnitud en la estructura productiva y en el mercado laboral del país.

El trabajo denominado Justo a tiempo plantea, consciente del avanzado proceso de envejecimiento que tiene la población uruguaya (similares a países europeos), que una forma de extender el bono demográfico para apalancar el crecimiento económico y la productividad en el país puede consistir en incrementar la participación de las mujeres –en particular jóvenes- en el mercado de trabajo y en demorar la edad del retiro.

“Uruguay todavía goza del ‘bono de­mográfico’ en el que la proporción de población activa y con capacidad de ahorro se mantiene en sus máximos, pero este bono se está agotan­do. En 2020 la tasa de dependencia de niños y adultos por cada adulto joven alcanzará su mínimo valor, cerca de 55%, para luego subir en 2040 a 60% y hacia fin de siglo a 80%. El costo será un mayor porcentaje del PIB destinado a servicios sociales básicos (salud) y a protección social (jubilaciones y pensiones)”, señala el informe.

En dialogo con El Observador, el profesional argentino sostuvo que hoy día en Uruguay cualquier estadística te muestra que entre los jóvenes que terminan su educación y están en edad de entrar al mercado de trabajo, las mujeres en promedio tienen mayor capital humano que los varones.

“Su tasa de abandono escolar es menor y su rendimiento incluso es mayor. Las mujeres están en general más capacitadas que los varones para entrar al mercado de trabajo, pero muchas de ellas no entran, o se van”, argumentó Rofman.

El documento destaca que los desafíos que atraviesa Uruguay están en la misma senda que los que transitan las naciones avanzadas, ubicándose por delante de sus pares de la región.

Según el especialista, existen dos fenómenos que provocan esa situación: la discriminación o tratos injustificados en el mercado del trabajo (menor salario) y las menores oportunidades por la falta de un sistema de cuidados más desarrollado.

Rofman aseguró que para promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se debe otorgar un mayor apoyo en el hogar y en los procesos de incorporación al empleo. Destacó el Sistema de Cuidados como una herramienta potente, y aunque reconoció que Uruguay ha tenido logros en ese sentido, deberá seguir avanzando.

Apuntó que las principales restriccio­nes para incrementar el empleo femenino “parece ser una desigual di­visión de responsabilidades en el hogar y la existencia de mecanismos de discriminación, explícitos o implícitos, en el mundo laboral”.

Según el informe, en varios países se han logrado avances a través de las licencias por paternidad o compartidas, proveyendo opciones de calidad de guardería y de cui­dado de ancianos y diseñando “políticas activas que eliminen la discri­minación entre hombres y mujeres en los procesos de selección”.

“Si se trata de una persona joven -en particular mujer- que está empezando en el mercado del trabajo, pero tiene uno o dos niños chicos, tiene muchas dificultades para empezar una carrera profesional con proyección. No puede dedicar las horas de tiempo que el mercado exige y no morir en el intento”, agregó el economista.

En este sentido, destacó la baja que hubo en los últimos años en el país de la fecundidad adolescente (Uruguay ha tenido importantes descensos desde 2015), lo que entiende habilita la posibilidad de que más mujeres jóvenes accedan a educación y empleos de calidad.

“Al bajar esa fecundidad, hay una oportunidad importante de que esas mujeres se integren al mercado de trabajo en mejores condiciones y que se reduzcan las brechas en el futuro. Además, en el caso de las mujeres se está generando capital humano que vos después no estás utilizando, que desde el punto de vista de la sociedad también es una mala estrategia”, explicó.

En el caso de los adultos mayores, continuó, “tenés capital humano que dejaste de usar porque decidiste que a determinada edad se tiene que jubilar, cuando resulta que en Uruguay hay muchos que no se quieren jubilar y tienen para aportar”.

Mientras la edad mínima legal para jubilarse en el país es de 60 años, estadísticamente en promedio las personas se retiran a los 63: “Hay gente que prefiere seguir trabajando y hay que facilitar que eso siga ocurriendo”.

Como una de las conclusiones del trabajo, se propone que para cuando ese bono empiece a perder vigor, un factor clave para impulsar el crecimiento es el de incentivar el incremento en la participación de “los grupos más relegados en el mercado de trabajo para hacer crecer el volumen de la fuerza laboral”.

La tecnología expande la actividad

Con respecto a los cambios tecnológicos presentes y por venir, Rofman opinó que el verdadero cambio que está teniendo impacto hoy, es la tecnología provocando transformaciones en los empleos y en la forma de trabajar que ha generado un importante aumento en la productividad.

Aunque con algunos casos es sutitutivo, señaló, no es que se haya remplazo en general de personas por máquinas. En esta línea, dijo que de aquí a futuro no se trata de sustituir trabajos, sino de generar economías a escala.

“El efecto sustitución sucede porque los procesos productivos auto­matizados reemplazan las tareas rutinarias que realizan los trabajadores. El efecto escala es generado por la mayor eficiencia que provoca la au­tomatización parcial de estas tareas, que reduce costos, se traslada a los precios, incrementa la demanda, y, por lo tanto, la producción y el empleo de mayor calidad. El “efecto escala” puede más que compensar la pérdida de empleo que genera el efecto sustitución, a través de la creación de trabajos en otras áreas. Es porque el efecto sustitución ocurre dentro de las uni­dades productivas, pero el efecto escala puede ocurrir a lo largo de las cadenas de valor”, apuntó el informe elaborado.

En este sentido, se destaca que en Uruguay esta situación se reflejó en los últimos años. A la vez que se introdujo tecnología que automatizó la producción, los indicadores de empleo y desempleo tuvieron igualmente sus mejores niveles en décadas, se consideró.

Un ejemplo que mencionó el autor en su trabajo es el del sector financiero, que ha estado a la vanguardia en la innovación tecnológica en los últimos años, pero a su vez la actividad se ha expandido mucho.

Otro caso fue el del comercio minorista en Uruguay, que según el técnico del Banco Mundial, tuvo un fuerte aumento de la productividad vía tecnología, que resultó en incrementos en la producción y se mantuvo la estabilidad en el empleo.

“El efecto sustitución es observable en la reducción de empleo para la atención presencial al cliente. Pero, sin embargo, la deman­da de trabajadores para desarrollar otras líneas de negocios vinculadas a servicios electrónicos ha aumentado”, se afirma en el informe.