Barcelona, con Suárez titular, recibe al Bilbao en medio de la polémica por el VAR

Barcelona (2º), de Luis Suárez y Ronald Araujo, recibe este martes (17:00) a Athletic Bilbao, mientras Real Madrid, que el domingo le arrebató el liderato liguero, jugará como local el miércoles contra Mallorca, en la 31ª jornada del campeonato español, que tiene a los dos gigantes empatados a puntos en lo alto de la tabla.

Adelantado por Real Madrid, que tiene mejor diferencia de goles que su rival azulgrana, Barcelona afronta otro partido difícil a falta de ocho jornadas para el final del campeonato.

Real Madrid arrebató el liderato al Barça el domingo tras ganar 2-1 a la Real Sociedad, en un partido marcado por decisiones polémicas del videoarbitraje (VAR), que el técnico blaugrana, Quique Setién, prefirió no entrar a valorar.

EFE/Alberto Estévez

"Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciones que crea oportunas", afirmó Setién, quien consideró al VAR "una herramienta que tenemos que nos puede hacer mejores".

"Lo que hay que hacer es utilizarla en la medida en que nos proporciona una visión más clara de la realidad", añadió el técnico azulgrana, matizando que los problemas llegan cuando "unas acciones se revisan, el propio arbitro las revisas y otras no, en unos partidos sí, en otros no, y esto es lo que realmente uno puede pensar que no se está utilizando bien".

"Nosotros nos vamos a centrar en lo que podemos controlar", insistió, recordando que "siempre es lo mismo, siempre va a haber polémica y estos problemas que son inherentes al fútbol".

Empatado a puntos con el Real Madrid, que tiene mejor diferencia de goles, y con ocho partidos para el final del campeonato, Setién admite que "el margen de error es menor".

EFE/JuanJo Martín

"Seguimos y trataremos de mantener esa ilusión y esas expectativas que tenemos que tener porque realmente estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato", dijo Setién en rueda de prensa previa al partido del martes contra el Athletic de Bilbao de la 31ª jornada liguera.

Vuelve el tridente

Para el partido de este martes, en la prensa deportiva catalana se anuncia el regreso a la titularidad de Luis Suárez, quien en los tres partidos desde la vuelta al fútbol por la pausa de coronavirus había ingresado desde el banco de suplentes.

El salteño formaría el tridente ofensivo junto al argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann.

En tanto, el zaguero juvenil uruguayo Ronald Araújo, estaría en el banco de suplentes de los azulgranas.

Más uruguayos

Atlético de Madrid, de Josema Giménez, visita este martes a Levante (11º) con el objetivo de seguir en los puestos de Liga de Campeones.

Javier Soriano / AFP

Además, Getafe, de los uruguayos Damián Suárez, Mauro Arambarri, Mathías Olivera y Erick Cabaco, visitará a Valladolid con el objetivo de seguir en zona de copas europeas.

Partidos de este martes en La Liga de España:

14:30 Levante - Atlético de Madrid / DirecTV Sports

14:30 Valladolid - Getafe / DirecTV Sports

17:00 Barcelona - Athletic de Bilbao / ESPN

Más fútbol en Italia, Inglaterra y Portugal

La agenda de TV de este martes tiene más fútbol por las ligas de Italia, Inglaterra y Portugal.

En la Serie A italiana, Cagliari, de los uruguayos Nahitan Nandez, Christian Oliva y Gastón Pereiro, visitará a SPAL a la hora 14:30, con el objetivo de sumar puntos para llegar a la zona de copas.

AFP

En Inglaterra, Tottenham, de Mourinho, será local ante West Ham desde las 16:15, luego del partido entre Leicester y Brtighton.

Mientras que en Portugal jugarán ambos líderes de la tabla: Benfica ante Santa Clara y luego Porto ante Boavista.

Partidos de este martes en la Serie A de Italia

14:30 Hellas Verona - Napoli / ESPN 2

14:30 SPAL - Cagliari / FOX Sports

16:45 Genoa - Parma / FOX Sports

16:45 Torino - Udinese / FOX Sports

Partidos de este martes en la Premier League de Inglaterra

16:15 Tottenham - West Ham / ESPN

Partidos de este martes en la Primeria Liga de Portugal

15:15 Benfica - Santa Clara / ESPN 3

17:15 Porto - Boavista / ESPN 3