Barcelona gastará entre 15 millones y 20 millones de euros para jugar en el Estadio Olímpico

Barcelona estima que tendrá que hacer un desembolso "de entre 15 y 20 millones de euros" para acondicionar el Estadio Olímpico de la capital catalana, donde jugará en la temporada 2023/2024 mientras se llevan a cabo las obras en el Camp Nou.

"Nos hemos comprometido a adecuar las instalaciones olímpicas, que ya están en muy buenas condiciones, y modernizar varios servicios como la grada de prensa, los vestuarios y una zona interna de aparcamiento", afirmó el presidente del Barcelona, Joan Laporta, este martes.

El mandatario azulgrana especificó que estas remodelaciones supondrán un desembolso "de entre 15 millones y 20 millones de euros (US$ 15,8 millones y US$ 21 millones)", en una acto junto al teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para presentar el acuerdo entre el club y la capital catalana.

El ayuntamiento, por su parte, se encargará de mejorar la movilidad para llegar al Estadio Olímpico, para lo que prevé unas inversiones de 7,2 millones de euros (US$ 7,6 millones), de los que el ayuntamiento pagará un 64% y el 36% restante correrá a cargo del Barça.

Barcelona tiene previsto empezar este verano las primeras remodelaciones en el Camp Nou, que se extenderán la próxima temporada, aunque seguirá jugando en su feudo.

Lluis Gene / AFP

El Camp Nou vació en 2020, durante la pandemia de covid-19

En la campaña 2023/2024, el Barcelona se mudará al Estadio Olímpico coincidiendo con las obras en la tercera gradería y la cubierta del Camp Nou.

El equipo pasará de contar con un estadio de casi 100.000 localidades a las 55.000 del Estadio Olímpico por lo que el Barça ha pensado en un "sistema democrático de rotación" para que todos los socios puedan ver a su equipo en el Estadio Olímpico.

El Barça prevé volver al Camp Nou en la temporada 2024/2025, pero con un aforo de en torno al 50% mientras siguen las obras, que deberían finalizar en la campaña 2025/2026.

El equipo azulgrana ha pedido un crédito de hasta 1.500 millones de euros (US$ 1.746 millones) para financiar estas obras en su estadio y alrededores.

El Barça planea destinar 900 millones de euros del crédito (US$ 1.047 millones) a remodelar el Camp Nou, 420 millones (US$ 488 millones) para modernizar el Palau Blaugrana (donde juega, entre otros, el equipo azulgrana de baloncesto) o 20 millones (US$ 23,2 millones) para el estadio Johan Cruyff, del filial.