Bares evaluaron cerrar pero lo descartaron por no tener “espalda”

La discusión venía desde hace varios días y este jueves un grupo de 70 bares y restaurantes de Montevideo planteó hacer un cierre colectivo temporal para colaborar con el contexto sanitario que atraviesa el país y reducir la movilidad. Sin embargo, tras hacer cálculos, los propietarios afirmaron que es difícil cerrar si no hay alguna exoneración o ayuda económica del gobierno. El encuentro fue virtual entre siete personas que representaron a los 70.

“Si cerramos, las cuentas las pagamos igual”, dijo a El Observador uno de los participantes Santiago Urquhart, dueño de Baker’s Bar, ubicado en el barrio Cordón, y representante de varios colegas en la reunión. “(Si cerrás) no te levantás más, yo no tengo una espalda gigante”, agregó.

Desde la esquina cruzada a su local, Cristhian Ojeda, propietario de ¿Te acordás? dice que con las distancias que debe haber entre las mesas tienen menos clientes, por lo que factura 40% menos que antes de marzo de 2020 pero los impuestos son los mismos.

“Es razonable. Si quieren cerrar tienen que asumir las deudas e intereses muy altos”, dijo a El Observador Antonio Ameijenda, el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (Cambadu). “Si no pagás BPS o DGI tenés 20% de interés al otro día que es muy difícil pagar”, sostuvo.

Orlando Carrillo, venezolano y dueño de Poi Depü, en Maldonado y Juan Manuel Blanes, agregó que el apoyo para las pequeñas y medianas empresas es inexistente. Señaló que tiene que facturar un 70% más para llegar a la normalidad de la prepandemia. “El BPS es durísimo para los que intentamos mantenernos abiertos. Contrato a dos personas con lo que pago al BPS”, agregó.

La mayoría de los dueños de bares consultados contó que la circulación baja por una semana, luego de una conferencia del gobierno en la que se anuncian medidas, o de que se informa de cifras récord de la pandemia.

“Cada vez que se habla de medidas (por parte del gobierno), se duerme una semana”, confirma Carrillo. La movilidad también baja cuando se exhorta al teletrabajo y cuando se suspende la presencialidad de las clases.

“Con los 1.700 casos (este miércoles se registraron 1.796, según el reporte diario del Sinae) y la conferencia, la gente achicó. Y está a la vista”, dice Gastón Bremermann, uno de los encargados del Bar Brecha, mientras levanta la mirada hacia la única mesa ocupada dentro del local en la noche del jueves.

Urquhart señaló que los afecta “el miedo del público a salir”, y agregó: “Nos afecta las no medidas”, en referencia a la falta de exoneraciones, aspecto que también jugó en contra para decidir cerrar, como pasó en marzo de 2020 cuando tuvieron que cerrar varios meses y algunos no volvieron a abrir.

Pablo Casanova, encargado del Bar Rodó, dijo que en las últimas dos semanas, la facturación cayó un 50% o 60%. La venta mediante deliveries aumentó y parece ser un salvavidas, pero no compensa los gastos para mantener un local.

Carrillo aseguró que desde el 24 de diciembre no se han podido “levantar” . “Ha sido muy caótico (...) Este es el año del aguante y la solución solo será el tiempo”. En general señalan que el aforo y el horario limitado hasta la medianoche les ha complicado el funcionamiento porque los uruguayos salen tarde y nos les da para un recambio de clientes. “Si nos dieran una manito… intenten salir más temprano”, pidió Urquhart.

Bajo inspección

Leonardo Carreño

La mayoría de los locales gastronómicos redujo personal a partir de la pandemia

Los controles del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Intendencia de Montevideo (IMM) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) son constantes y este 2021 se han incrementado. Urquhart interrumpe la conversación y señala un auto blanco que ya conoce: “Ahí van, son los de la intendencia”.

El propietario de “¿Te acordás? Bar” dijo que en lo que va del año recibió dos inspecciones del MTSS, “cuatro o cinco” de la IMM y una del MSP. Puntualizó que en algunas ocasiones los inspectores ingresan sin identificarse. “Entran al bar, miran, pasan al baño. Nos enteramos después”, dijo.

Desde el MSP, el MTSS y la IMM confirmaron a El Observador que sus inspectores deben identificarse en el momento. Además son reconocibles por la indumentaria. Y si se multa, se deja constancia escrita, en el momento. Consultado por las veces en que fiscalizaron su local, Urquhart responde: “Incontables ¿Cuántas figuritas tuviste durante tu infancia?”.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que la cartera clausurará de forma preventiva empresas que incumplan protocolos sanitarios e informó que el nivel de incumplimiento es cercano al 50%.

Ameijenda apuntó que ese porcentaje no son todos almacenes o centros gastronómicos y añadió: “Los protocolos de bar, excepto algunas sanciones, son los primeros que se tomaron y son muy controlados. El propio público lo hace. Si bien hubo un descanso a nivel general, no estamos produciendo nosotros los contagios”, sostuvo.

Refinanciación

El presidente de Cambadu destacó que la asociación “consiguió” tras negociar con el gobierno la refinanciación de adeudos, adelantos de IVA y exoneraciones por 12 meses. Según contó quedó fijado en 72 cuotas, con un 2% de intereses mensuales, a pagar en unidades reajustables. Pero el beneficio solo comprende a organizaciones de hasta 19 empleados y con una facturación de 10 millones de Unidades Indexadas en el ejercicio 2019- 2020. “Quedó corto”, dijo, por lo que Cambadu está tratando de negociar extender esos requisitos.

La IMM agendó una reunión con la asociación pero, según Ameijenda, desconocen el motivo del encuentro, que quedó pactado para luego de Semana Santa. “Tenemos la esperanza de que para fines de primavera, con la vacunación, se pueda ver una circulación más normalizada” y seguir en busca de refinanciaciones que eviten el cierre definitivo de los negocios, concluyó.



Test para fiestas y eventos

Pese al pico de la pandemia, fuentes del gobierno aseguraron que se sigue trabajando con el Ministerio de Salud Pública (MSP) en protocolos y habilitaciones que permitan hacer test para el ingreso a fiestas o eventos.



Aún no está definido quién se hará cargo del costo del análisis diagnóstico que, si bien en un principio se manejó US$ 12 al público, ahora la cifra se redujo de US$ 3 a US$ 4, entre el test de sangre y el rápido, respectivamente.



La última reunión con la red de farmacias y la Cámara de Salones de Fiestas fue hace tres semanas y les pidieron una pausa. Desde el gobierno evitan hablar de fechas y plazos.