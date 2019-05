Barrera ya tiene el plan Memo López 2020

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, vivió un sábado a la noche agitado debido a la consecución del título del Torneo Apertura horas antes en el Parque Capurro.

Lo primero que hizo al llegar a su domicilio y saludar a su esposa Carolina y a su hijo Juan Pablo, fue llamar a los dirigentes que por distintas causas, no pudieron concurrir a la cancha de Fénix.

No fueron muchos, ya que casi todos estuvieron presentes para ver el título del club.

También hizo un llamado telefónico al entrenador Diego López –quien se había trasladado con los futbolistas hacia Los Aromos para proseguir el domingo con los entrenamientos con Deportivo Cali en la mira–. Le quiso agradecer por este nuevo título, ya que en el Capurro había saludado a los futbolistas pero no lo había podido hacer con el DT.

“Le dije: ‘Memo, hace 11 meses que nos conocimos y cuántas copas hemos levantado ya’”, comentó Barrera a Referí.

La contestación del entrenador aurinegro fue la siguiente: “Es verdad presidente, pero mire que falta mucho más todavía. Muchas gracias por la confianza que tuvo en mí y vamos por más”.

Barrera también se comunicó a su antecesor en el cargo, Juan Pedro Damiani. “Yo no me olvido de que si no me hubieras apoyado y elegido como candidato del sector, no habría sido presidente de Peñarol”, le comentó Barrera.

Y añadió consultado por Referí: “Es que tampoco me olvido la enseñanza de mi viejo que siempre me dijo que es de bien nacidos ser agradecido”. El actual presidente carbonero sostuvo que Damiani quedó muy feliz con su llamado y le indicó: “Presi, mirá que tu alegría es la alegría de todos”.

El Tío Sánchez y las carpetas

El celular de Barrera ardía ese sábado de noche. Recibió muchísimos saludos de amigos, allegados y también exjugadores y técnicos quienes pasaron por la institución.

Gregorio Pérez, Antonio Pacheco, Mario Saralegui, Darío Rodríguez, Pablo Bengoechea y Jorge Fossati, entre otros, se comunicaron vía Whatsapp para felicitarlo por el nuevo título conseguido. También el presidente de Olimpia de Paraguay, Marcos Trovato –con quien bromearon porque ese club también va por el tricampeonato– y Daniel Angelici de Boca.

Pero la sorpresa de la noche fue el llamado de Carlos “Tío” Sánchez, el director de Fútbol de Peñarol.

“Jorge, ¿usted va a estar en su casa un rato?”, le preguntó vía telefónica. Y el presidente le dijo que sí, que fuera que no había problema y aprovechaban para celebrar y brindar por el campeonato logrado.

Pocos minutos después, Sánchez llegó al domicilio del presidente munido de algunas carpetas.

Cuando Barrera pensaba que llegaba para festejar, el director de Fútbol en realidad había ido a trabajar. Hacía pocas horas que se había conseguido el Torneo Apertura y ya estaba pensando en lo que se viene.

“Estoy muy contento por este nuevo título, pero tenemos que ir definiendo desde ya las distintas alternativas para ver cómo mantenemos este plantel y si no lo mantenemos, cuáles son las alternativas. porque por transferencias o finalización de contrato, se irán algunos muchachos”, le expresó Sánchez.

El objetivo de Peñarol es poder traer a dos nombres por línea para el segundo semestre. “Me planteó algunas alternativas de jugadores y de otras ya se hicieron sondeos en la misma noche del sábado. Lo más claro es la sustitución del Toro (Fernández, quien emigra a Celta). Hablaron con un jugador que no milita en Uruguay y quedamos en que cuando tuviera alguna definición, iba a conversar con la comisión de fútbol, y a su vez, va a aprovechar el viaje largo a Cali para hablar con el Memo, de forma de llegar a la pretemporada de Miami con todo el plantel que afrontará la segunda parte del semestre”, contó Barrera.

“Le dije, vos me dejaste una cantidad de cosas para pensar, ahora yo te traslado que como vas a tener tantas horas para conversar de jugadores, decile que mi mandato termina en diciembre de 2020, y que me encantaría que me acompañara hasta el final de mi administración”.

Barrera disfruta el presente y ya tiene en mente el plan Memo 2020.

VIAJAN EL MARTES HACIA CALI

El plantel de Peñarol entrenó el domingo por la mañana en Los Aromos de cara a lo que será el partido ante Deportivo Cali del miércoles por la Copa Sudamericana en Colombia. El futbolista que terminó con más dolor ante Fénix fue Walter Gargano por el planchazo que sufrió. El viaje está programado para el martes a la hora 7 desde el Aeropuerto de Carrasco en chárter. Peñarol percibe US$ 350 mil por la Sudamericana y gastará US$ 250 mil en el vuelo.