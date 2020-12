Barrio por barrio: los precios de los alquileres en Montevideo y la Costa de Oro

Los precios de los alquileres de apartamentos en Montevideo, medidos en dólares, aumentaron muy levemente en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el trimestre anterior. Una tendencia similar mostraron los arrendamientos de las casas también en la capital.

Estos datos se desprenden de un informe del mercado inmobiliario correspondiente al tercer trimestre de 2020 que elaboró Mercado Libre según las propiedades publicadas en su plataforma de inmuebles. El trabajo analiza el comportamiento de la oferta y la demanda de viviendas en Montevideo y, por primera vez, incluyó un detallado de la Costa de Oro (Canelones).

Precio y demanda por barrios

Pocitos es por lejos el barrio más demandado de Montevideo, seguido de Cordón y el Centro. Pero si nos concentramos solamente en la compra y alquiler de casas hay algunas diferencias: a la hora de buscar una casa para alquilar el barrio más demandado es Buceo seguido por Carrasco y la Unión, mientras que a la hora de comprar, el Prado es el barrio más demandado, seguido de Carrasco y Malvín.

En apartamentos Pocitos se mantiene a la cabeza de demanda para ambas operaciones, aunque se despega notoriamente en la demanda de compra de apartamentos: casi el 20% de las búsquedas para comprar apartamentos son en ese barrio costero de la capital.

En cuanto a precios, Carrasco es el barrio más caro para alquilar de Montevideo ya sea para casas ($ 110.289 promedio) o apartamentos ($ 68.991 promedio), seguido en ambos casos también por Punta Gorda y Punta Carretas.

En el otro extremo Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas y Punta de Rieles son los barrios más accesibles para alquilar un apartamento, con un promedio de entre $ 10 mil y $ 11 mil y en casas los más accesibles son: Peñarol, Nuevo París y Jardines del Hipódromo con un promedio de $ 13.700 aproximadamente.

En la Ciudad de la Costa la zona más demandada es Solymar, seguida de El Pinar y Shangrilá. Muchas búsquedas también corresponden a Ciudad de la Costa en general, sin especificar la zona en concreto, según el informe de Mercado Libre.

Con respecto a los precios en esa zona de Canelones, el lugar más caro para alquilar una casa es el barrio privado La Tahona con un alquiler promedio de $ 118.865, seguido de Parque Miramar ($ 105.598 promedio) y Barra de Carrasco ($ 51.004).

Leonardo Carreño

Las zonas más accesibles de Ciudad de la Costa son Paso de Carrasco ($ 17.289), San José de Carrasco ($ 19.280) y Lomas de Solymar ($ 19.515). A la hora de comprar, sin embargo, Parque Miramar presenta el valor por metro cuadrado más alto con U$S 2.576, seguido Carmel (U$S 2.496 por m2) y La Tahona (U$S 2.294 por m2). En el otro extremo, Paso de Carrasco es la zona más barata para comprar (U$S 1.379 por m2), seguido de Lagomar (U$S 1.392 por m2) y El Pinar (U$S 1.414 por m2).

Rentabilidad en baja

Los precios de los alquileres medidos en dólares, tanto para casas como para apartamentos en Montevideo, vienen en caída desde que Mercado Libre inició su análisis del mercado inmobiliario en 2018. En el último informe publicado, esa tendencia a la baja se replicó también en los precios de venta de casas y apartamentos y solo hubo un mínimo aumento en los precios de los alquileres de apartamentos.

En ese sentido la rentabilidad bruta anual (entendida como la ganancia obtenida por comprar una vivienda para alquilarla) en Montevideo aumentó para apartamentos y disminuyó para casas. Y la cantidad de años necesarios para recuperar esa inversión disminuyó para los apartamentos (22,2 años) y aumentó para las casas (23,7).

Los barrios más rentables para apartamentos en Montevideo según este índice son Colón, Malvín Norte, La Teja y Belvedere con una rentabilidad anual de entre 8% y 6% anual. En cambio Buceo, Pocitos y Malvín están en el otro extremo con una rentabilidad de entre 2,8% y 3,2%. Para las casas, los barrios más rentables son Piedras Blancas, Pocitos y Punta Gorda, con una rentabilidad de 6% y 5,8% y los menos rentables son Buceo, Malvín, Prado y La Blanqueada de entre 2,8% y 3,1%.

En la Ciudad de la Costa las zonas más rentables en casas son Parque Miramar, La Tahona y Barra de Carrasco con entre 6,6% y 4,5%, y las menos rentables son Lagomar y El Pinar con 2,9%.

Lo más buscado y lo más ofertado

En Montevideo, la relación de demanda entre compra y alquiler es bastante pareja, 52% busca alquilar y 48% comprar, mientras que en la Ciudad de la Costa la relación es de 59% para comprar y 41% para alquilar.

En cuanto al tipo de vivienda, en Montevideo la mayor demanda es para apartamentos (59%), una situación que había caído en el segundo trimestre del 2020 pero rápidamente se recuperó en el tercero para seguir la tendencia desde el año pasado. Sin embargo, en la Ciudad de la Costa la demanda es drásticamente mayor para casas (95%) que para apartamentos (5%).

En cuanto a la oferta, la mayor cantidad de avisos tanto en Montevideo como en Ciudad de la Costa es para vender: 62% en Montevideo y 72% en Ciudad de la Costa. En cambio la distribución entre oferta de casas y apartamentos es completamente opuesta en ambas zonas. En Montevideo hay un 80% de oferta en apartamentos contra 20% de casas y en Ciudad de la Costa la oferta es de 15% de apartamentos y 85% para casas.

Sobre los tipos de vivienda, la gran mayoría de los usuarios de Mercado Libre busca apartamentos de 1 o 2 dormitorios y que midan entre 31 y 70 m2. En cuanto a los precios, la mayoría de las búsquedas para comprar son entre U$S 70 mil y U$S 100 mil mientras que para alquilar apartamentos, la mayoría busca entre $ 15 mil y $ 20 mil.