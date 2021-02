Bartol apoyó reparto de alimentos donados por el Frente Amplio por parte de la IMM

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, apoyó este viernes la decisión de la intendenta Carolina Cosse de repartir los alimentos donados por militantes frenteamplistas a ollas populares del departamento a través de la comuna.

"Sacando las cartas, me parece fantástico", dijo el jerarca en una entrevista con Desayunos informales.

Cosse llamó a los frenteamplistas a que donaran alimentos en los comités de base de sus barrios para las ollas populares, así como que escribieran una carta con mensajes destinados a los más golpeados por la emergencia sanitaria para contagiarles la "solidaridad", en el marco del 50° aniversario de la fuerza política.

"A mí no me parece mal. Me parece que había un tema con las cartas que sí podía haber un asunto más proselitista y usar la alimentación, que es algo solidario, con un interés partidario. Sonaba feo", reconoció este viernes Bartol.

Sin embargo, saludó que existan acciones que incentiven la "solidaridad" y la "generosidad". "Lo primero que rescato es la generosidad de la gente que hace donaciones, que fue lo que vimos durante todo el año pasado", sostuvo.

Y agregó que el Ministerio de Desarrollo Social también ha recibido "donaciones de empresas y grupos de personas de todo tipo" que luego fueron distribuidas.

Tras el pedido del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, la intendenta resolvió no repartir las cartas y devolverlas al Frente Amplio.

Los alimentos, sin embargo, serán repartidos por la Intendencia de Montevideo, que ya recogió todos los productos de los comités de base y procederá a su inventariado.

La medida, además de ser criticada por los colorados, también fue cuestionada por ediles del Partido Nacional y dirigentes del Frente Amplio, como el exsecretario general de la comuna, Fernando Nopitsch.