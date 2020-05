Bartol aseguró que cerraron refugio a una de las oenegés “más grandes del país”

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, considera que el modelo de refugios para quienes están en situación de calle “no es válido” y durante su administración buscará cambiarlo.

En una entrevista el miércoles con el programa En la mira de VTV, Bartol dijo que su objetivo es empezar a darles casas o dinero por un período determinado que les permita pagar el alquiler. El ministro señaló que el modelo actual era en “escalera” y que consideraba que había que “darlo vuelta”.

“Primero que abandonen las adicciones, luego que adquieran hábitos de trabajo, restablecer los vínculos, y después la casa. Con ese modelo perdés el 20% a cada escalón y solo el 10% llega al final. Hay que dar vuelta eso, darle la llave y (que digan) ‘este es mi lugar en el mundo’. Después, si es posible, dar vuelta lo otro”, continuó para desarrollar su idea.

Bartol destacó que otros países dan pensiones y pagan el alquiler a esta población, lo que permite ir generando la disciplina de “ir pagando cuentas”.

El jerarca aseguró que buscaba terminar con estos modelos de refugios aunque cuando el periodista le consultó si se comprometía a terminar con todos en el período expresó que “ojalá”. “Veremos cómo sigue la crisis, lo importante es empezar el camino y ver a dónde vamos”.

Bartol señaló que había 35 refugios para personas mayores y que algunos eran un “esperpento”.

El ministro reveló que el domingo renovaron por seis meses a cinco de ellos y cerraron tres, uno de los cuales estaba a cargo de una de las “oenegés más grandes del país”. “Eso es lo triste. Una de las más grandes tenía los peores refugios, no era uno chiquito. Esto también es un mensaje para los otros refugios”, agregó.

Camilo dos Santos

En principio, Bartol no quiso referirse a qué oenegé estaba haciendo referencia, pero tras la insistencia del periodista señaló que estaba a cargo de la Fundación Plemuu (Plenario de Mujeres del Uruguay). Dijo que las oenegés son “actores intermedios” y que lo importante es el destinatario, no las organizaciones.

“Se cortó el contrato, a los otros cinco se les dice que hay seis meses para mejorar porque estas condiciones no son buenas. (...) Habíamos aumentado 300 cupos. De los 300 adicionales, nos comimos 100 en cerrar estos y ocupar estos 100 lugares. Lo primero fue tener lugares nuevos, después cerrar los peores. Si no podemos cerrar nunca los refugios, la calidad va bajando. Entonces parece que nunca vamos a cerrar ninguno”, sentenció.

Bartol aseguró no habrá personas mayores de 60 años en la calle. "Así como se pudo decir que no hay niños en la calle, vamos a buscar que no haya mayores de 60 en la calle”, señaló.

Aunque no profundizó, el ministro también fue consultado por irregularidades en la administración anterior, encabezada por Marina Arismendi, y dijo que se encontraron con algunas cosas raras que ameritan ir a la Justicia.