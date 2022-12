Basándose en informe privado y desestimando tres internos, oficialismo determinó que Manini Ríos no es colono

La polémica llegó a su fin. Por mayoría, el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió que Guido Manini Ríos, Irene y Roque Moreira no son colonos, una decisión que no estuvo exenta de polémica pero que permite cerrar una discusión que tuvo –nuevamente– al líder de Cabildo Abierto en el centro, y que fue zanjada con un informe externo elaborado por un abogado contratado especialmente. Sus conclusiones echaron por tierra los tres trabajos previos realizados por los servicios técnicos del organismo.