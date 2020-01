Bases del Frente Amplio buscan candidatura única para la IMM, pero los sectores confían en que habrá tres

A un día del Plenario Departamental del Frente Amplio, donde se someterán a votación las candidaturas a la Intendencia de Montevideo, las bases de la coalición de izquierda se encuentran definiendo su postura, y muchas de ellas se inclinan por impulsar una candidatura única.

El Plenario está compuesto en una mitad por sectores y en otra mitad por las bases. Mientras que la mayoría de las agrupaciones ya anunciaron sus respectivos respaldos a uno de los tres nombres en carpeta (Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar), varias de las coordinadoras que nuclean a las bases se manifestaron contrarias a apoyar candidaturas múltiples.

El exintendente y excandidato a la Presidencia, Daniel Martínez, anunció este martes su postulación para la reelección

Como las candidaturas requieren al menos cuatro quintos de los votos para ser habilitadas, la presidencia de la departamental planteó desde un principio llegar a esa instancia con los tres nombres ya definidos, y proceder a votarlos juntos bajo una única moción. A través de esa modalidad, ya aplicada en el último Congreso que proclamó las candidaturas presidenciales, no solo se evitarían cruces y diferencias en el nivel de apoyo, sino que también se eliminaría la posibilidad de un bloqueo a uno de los aspirantes.

Pese a que sectores como el Partido Comunista, que en principio promovía la búsqueda de una candidatura única, finalmente concluyeron que no estaban dadas las condiciones para ello, las bases se mantuvieron en esa posición, dejando inconclusas las negociaciones a pocas horas de que se inicie la votación.

Este miércoles por la noche se reunió el grupo de los 41 (que nuclea a todas las bases de Montevideo) para debatir el tema y que cada una de las coordinadoras planteara su posición. De las 18 coordinadoras, la mayoría resolvió impulsar la candidatura única como primera opción, según las consultas realizadas por El Observador.

El presidente de la departamental, Carlos Varela, dijo que la postura de algunas coordinadoras "no es ninguna sorpresa" y que "suele ocurrir" en instancias como esta. El dirigente astorista se mostró confiado en que en las próximas horas se arribe al consenso necesario. "Es parte de esta etapa de negociaciones. Las bases suelen ir al Plenario con estos planteos y después se modifican a raíz de las conversaciones", señaló Varela, y agregó que su pretensión, al igual que la de los principales sectores del Frente Amplio, es "llegar al viernes con la mayoría resuelta".

Fuentes de la coalición informaron que este jueves habrá una reunión entre los sectores para avanzar en la resolución. Los dirigentes consultados dijeron que una posibilidad es que se someta a votación la candidatura única, que no cuente con los votos y que luego se proceda a habilitar las tres candidaturas.

Aunque la mayoría de las bases se inclinan por la candidatura única, las posturas no son unánimes. La coordinadora P, por ejemplo, resolvió este martes apoyar la candidatura única y, en caso de que eso no sea posible, aceptar "hasta dos compañeros" y "no apoyar la candidatura de Daniel Martínez". Esa coordinadora pidió además que se vote a cada candidato por separado y no en bloque, como plantean los sectores.

Carolina Cosse es apoyada por el Partido Comunista, Casa Grande y parte del Partido Socialista, entre otros sectores frenteamplistas

La coordinadora B (que abarca Parque Rodó) también aprobó impulsar la candidatura única. La coordinadora J, con dos delegados, resolvió que uno apoye la candidatura única y otro las candidaturas múltiples.

Según supo El Observador, en la discusión de las bases hubo delegados del Partido Comunista que promovieron un solo candidato. Consultado al respecto, el secretario general de ese partido, Juan Castillo, dijo que contaban con esa información pero que estaban trabajando para llegar a una solución que no atentara contra la unidad. "Nosotros somos históricamente partidarios de la candidatura única, pero antes que eso está el Frente Amplio. Para nosotros debe primar la unidad antes que la candidatura única", afirmó.