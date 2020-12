Bazzano, sobre cuestionamientos a programa de ONG Seamos: "Lejos de entregar niños, se suman padres"

La directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y la Secretaría de Cuidados, Gabriela Bazzano, defendió el rol de la ONG Seamos que lideró previo a asumir su cargo en el gobierno, luego que La Diaria publicara que fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado. "Lejos de entregar niños, se suman padres", declaró la jerarca en diálogo con Desayunos Informales.

"El programa de familia articulada surge como un pienso después de mucho tiempo en conversación con la academia y el Estado para buscar una solución que no había para padres con discapacidad que no querían ser desvinculados de sus hijos", relató. "Eran egresados de Aldeas Infantiles de Florida y encontramos una solución en ese hogar donde gurises que no tenían recursos económicos y pensión por discapacidad vivían en el hogar comunitario que nosotros armamos".

Bazzano criticó el informe de La Diaria publicado el fin de semana, que derivó en pedido de renuncia por parte de la Red Pro Cuidados y el Frente Amplio, y la manifestación de respaldo por parte del ministro Pablo Bartol. Apuntó que en la nota del matutino "dijeron dónde vivían y a qué colegio iban", y defendió que "son niños que están muy felices". Dijo que "la nota es tendenciosa" y que "quieren pintar un personaje" que no es.

De acuerdo a la versión de la jerarca, desde la ONG consultaron al INAU que se deslindó del tema por no ser de su competencia, dado que los menores en cuestión no estaban implicados en procesos judiciales. "Vinieron asistentes sociales a conocerlos, a conocer el hogar y a conocer los voluntarios del hogar. Se armó un equipo y la Justicia estaba, no solo enterada, sino que estaba participando de esto", comentó.

"En trabajos con abogados y jueces de familias, se creó este acuerdo de partes donde los papás biológicos cedían la tenencia pero tenían un contacto permanente con sus hijos", explicó.

Tendrían que preguntarles a ellos y ver cómo interactúan con los padres articulados. Durante cinco años, entre 2012 y 2017, Seamos implementó un programa de “familias articuladas” que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin que el trámite pasara por el INAU ni por otros organismos estatales. Fueron seis los niños que participaron del programa, cuatro fueron entregados a familias que no eran las biológicas.

Bazzano expuso que la iniciativa contaba con el visto bueno del entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y leyó una misiva remitida por el jerarca de Estado el 14 de noviembre de 2014: "Hola, Gabriela, espero te encuentres muy bien. Me alegra que la situación planteada haya tenido buen cauce. Respecto a darle curso a un nuevo programa, me resulta interesante iniciar conversaciones a sabiendas de que estamos en un momento complejo para tomar decisiones que impliquen nuevos desafíos. Como sabrás, estamos finalizando la administración pero te propongo coordinar una reunión con la directora de la División de Protección Integral, Mayra Aldama, a fin de poder dejar para la próxima administración una propuesta de convenio".

Sobre los cuestionamientos acerca de padres que son despojados de sus hijos para que otra familia asuma la tenencia, la jerarca señaló a los periodistas que "tendrían que preguntarles a ellos y verlos hoy cómo interactúan, están felices". "Fue la solución que encontramos porque el Estado, sabiendo, no hacía nada", afirmó.

Respecto al caso denunciado en 2015 por el el INAU y el hospital Pereira Rossell ante un juzgado de familia por una mujer que era asistida por la ONG Seamos que se retiró del sanatorio tras dar a luz sin el alta médica y con la niña con una vía colocada, Bazzano dijo que la organización supo de ella por primera vez a los ocho meses de embarazo. "Lo único que teníamos era un informe de cuatro chicas de Paso Carrasco de Uruguay Crece Contigo (UCC) que nos decían que no tenía vínculos familiares, que tenía esquizofrenia y estaba compensada y que si iba a tener el bebé sola al hospital se lo iban a desvincular, y ella lo que más quería era tener a su hija", narró.

Durante todo el período, de acuerdo a la denuncia, la mujer había sido acompañada por otras dos mujeres que integraban la ONG, una de ellas la "madre articulada".

"Las chicas de UCC quedaron en seguir este proceso. El hogar comunitario Seamos es autogestionado por los gurises con sus trabajos y sus pensiones. La acompañamos hasta que un día que UCC dijo que se ponía complicada la cosa. Era que lo que habían conversado con el equipo de salud del hospital no había funcionado. Yo no estaba presente", contó.

"Nosotros como institución nos presentamos en el equipo médico del hospital y contamos que estaba en el Hogar y la había derivado UCC. A mí cuando me informan me fui al hogar y me encuentro con el abuelo de la niña, la mamá y la nena y dijeron que se fueron porque le querían sacar a la nena". Las integrantes del equipo del hospital fueron a visitar a la niña al hogar y dijeron, según Bazzano: "Bueno, está acá, está contenida". Agregó que "la mamá estaba contentísima".

"A los tres días viene la orden de que hay que entregar la bebé y ahí hay varias versiones. Algunos dicen que hicimos mal en entregarla", indicó la jerarca, quien añadió que en los dos meses que le tomó a Seamos lograr que la niña fuera revinculada, "la mamá tuvo una crisis y estuvo en el Vilardebó".

"Vi llorar a madres con discapacidad que en el Pereira (Rossell) le arrancan a los hijos", aseguró.

La causa, en la que también estuvo involucrado Interpol, fue archivada en 2017 tras el pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco. El fiscal argumentó que no encontró “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva” y que la resolución en todos los casos “se basaba jurídicamente en lo previsto en el artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia” que establece que cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño.

“En ningún caso la solución era clandestina, o podía ser interpretada como una ‘adopción’ ilegal, sino que además de la homologación judicial, el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”, consideró Pacheco.

Bazzano dijo que el presidente Luis Lacalle Pou la llamó todos los días para respaldarla. La jerarca lo había conocido cuando el mandatario era senador y la invitó a pasar a su despacho luego de todo el episodio del hospital. "Ahí conocí a Nicolás Martinelli y me presentaron a Juan Fagúndez que honorariamente me dijo: "Esto es una cama"".

"Tengo cinco hijos, trabajé para poder estudiar, soy mujer, y mientras esté voy a tratar que a las mujeres con discapacidad no las etiqueten", dijo al programa televisivo. "No quisiera jamás irme de esto", respondió ante la consulta de si había puesto su cargo a disposición.