Belfast, una película amable sobre el conflicto irlandés que se cuenta con los lentes de la infancia

En la primera escena de Belfast, una calle de la ciudad homónima está llena de vida. Son los últimos años de la década de 1960 y los vecinos conversan animados en los zaguanes, decenas de niños juegan en el bitumen, algunas madres llaman a los gritos a los suyos y las pelotas de fútbol se patean de un lado al otro. Pero en medio de la efervescencia y la diversión, en medio de la tranquilidad de otro día de verano que se muere en un barrio que no entiende de divisiones protestantes o católicas, el caos se desata. Los disturbios toman la calle, el fuego hace explotar los autos, las risas se intercambian por gritos y todos corren a refugiarse. Hay dos Belfast, parece decir Kenneth Branagh con su última película: la familiar, esa en la que la gente baila en la calle y enrosca los acentos inentendibles entre mejillas coloreadas por la cerveza, y la otra. La Belfast del miedo.

Jamie Dornan es uno de los protagonistas

Él, que acaba de cruzar la frontera de los 60, lo vivió. Belfast es un cruce de memorias y ficción en la que se da el lujo de construir su propio mito fundacional. Ese que lo cuenta como un niño protestante que, cada lunes, ve como su padre abandona la capital de Irlanda del Norte para buscar suerte laboral en Londres. Ese que ve como la violencia empieza a ser cada vez más normal, ese que prefiere no hablar con el extraño que le pide dinero y apoyo para la resistencia a su familia, el niño que se enamora perdidamente de una compañera de clase y luego, atribulado, se da cuenta de que es católica. Y que en ese mundo raro, ígneo, que se está construyendo a su alrededor, eso debería ser un problema. Incluso cuando él no lo siente así.

El niño de Belfast no se llama Kenneth, sino Buddy. Camina por las calles de su ciudad y a los 9 años ya se da cuenta de que las cosas no andan bien. En el fondo sabe que en algún momento se van a tener que ir. Que su madre (Caitriona Balfe) y él deben seguir los pasos de su padre (Jamie Dornan). Conversar con sus abuelos –Ciarán Hinds y Judi Dench, ambos candidatos al Oscar– le ayuda a despejar la cabeza, y así la infancia va pasando de largo.

Judi Dench y Ciarán Hinds están nominados a mejor actuación de reparto en los Oscar

Belfast tiene seis nominaciones al Oscar y pelea dos de los grandes: Mejor película y Mejor dirección. Hay chances de que no se lleve ninguno. Es probable que a un tipo con el ego tan inflado como Branagh eso le duela, pero es que su película tampoco rompe ningún esquema, ni se erige con la contundencia necesaria como para quedar en la memoria. Es un relato amable sobre una época turbulenta, filmada de manera correcta y con un par de secundarios –los abuelos, sobre todo Dame Dench– que se destacan, pero no va mucho más allá de eso. Los ojos del niño guían una historia que alterna la crueldad de esa ciudad a punto de estallar con la fantasía entusiasta de la infancia, en un tono que alcanza momentos de emoción, pero que a veces genera desfasajes entre algunos actores que parecen estar en películas diferentes. Belfast no será recordada como un mojón a la hora de contar el conflicto norilandés –no hay demasiados “puntos de apoyo” para quien no tenga claro de qué va el lío–, sino como una experiencia bienintencionada de un cineasta que suele mirarse demasiado el ombligo, aunque por lo menos, en este caso, hace pasar al espectador un rato más que decente. Y por eso, la verdad, ya vale la pena pagar la entrada.

