Benech enfatizó: "estamos lejos de un corte en la cadena de pagos como en 2002"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, este lunes utilizando la cadena nacional defendió la gestión del gobierno en relación al sector, enumeró apoyos y logros y afirmó, a propósito de algunas visiones que dan cuenta de una realidad adversa, que "estamos lejos de un corte en la cadena de pagos como en 2002".

Entre otros aspectos, en la cadena nacional que se extendió durante cinco minutos, Benech enumeró apoyos otorgados particularmente al sector lechero, entre ellos el más reciente la decisión del BROU de reperfilar deudas de tamberos a 10 años con tasas fijas y bonificadas.

Hubo "varias reuniones" y "varias medidas de apoyo" para el sector agropecuario durante este año, afirmó el ministro en la cadena nacional, anunciada para este martes y adelantada para este lunes.

"Nos duele que en los últimos cuatro meses cerraron 69 tambos pequeños, con baja productividad y con problemas de escala. Esto nos desafía a seguir trabajando", fue otra de las expresiones del jerarca.

El secretario de Estado, en un momento, detalló que pese a la histórica sequía que hubo en el pasado verano (mencionó que eso benefició la asistencia a las playas y a los tablados pero no a la agropecuaria), “la producción de carne vacuna va a ser levemente inferior a la del año pasado; tomando el conjunto de la producción de soja, trigo y cebada crecimos 75% en volumen; en el arroz disminuyó 10% del área de siembra; la producción de leche aumentó 6% este año; la producción de madera viene aumentando 10% por año”.

“Todo esto no quiere decir que no haya dificultades; sabemos muy bien que la situación en el agro no es la mejor. Pero también sabemos que no todo es crisis profunda”, reflexionó Benech.

El jerarca, además, elogió el valor de la trazabilidad y le adjudicó a esa herramienta el mayor valor a la hora de concretar la apertura de mercados, como el de Japón (fue el último logro) o el de Estados Unidos para la carne ovina con hueso.

"El 65% de los productores agropecuarios del país son familiares con poca superficie. En 10 años se apoyaron más de 10.000 proyectos con una inversión de US$ 90 millones", mencionó en otro momento.

A continuación, el documento completo que leyó Benech en la noche de este lunes.

