Benech respondió a los productores: "Hace años que la ARU viene anunciando crisis”

“He revisado las declaraciones históricas y hace años que la ARU viene anunciando crisis”, afirmó este mediodía Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando fue consultado sobre conceptos expuestos el lunes pasado por Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), cuando en la sede de la gremial el Departamento de Estudios Agronómicos de la institución divulgó un trabajo que da cuenta de un escenario difícil y con tendencia a acentuar la adversidad para el sector de los agronegocios.

Benech expuso ese concepto este miércoles, en la sede de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), donde el jerarca y técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentaron el Anuario 2018 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa).

Cuando se consultó a Benech por las declaraciones del titular de la ARU, aludiendo a un escenario cada vez más complicado para los productores, el ministro dijo: “No, no hago valoraciones, eso es lo que hace la ARU, ya llevo dos discursos con la ARU (aludiendo a los que se expresan en cada Expo Prado), he revisado las declaraciones históricas y hace años que la ARU viene anunciando crisis. Y está bien, es lo que anuncian ellos”.

“La respuesta nuestra es trabajo, trabajo, más trabajo, agenda, agenda y compromiso”, enfatizó Benech.

De inmediato, agregó que en ese marco se publicó el Anuario Opypa 2018, con información que “es objetiva”.

“Si ustedes (mirando a los periodistas) leyendo el trabajo concluyen que vamos hacia un abismo, o una crisis, yo no concluyo eso, pero cada uno es libre de decir, con respeto, lo que entienda.

Tras valorar al Anuario Opypa 2018 como una herramienta de alto valor para seguir trabajando en las políticas públicas, pidió “no manejar números con ligereza”, mencionando, como lo hizo el lunes durante su mensaje en la cadena nacional, que al inicio de este año, en plena sequía, “se hablaba de corte de una de las cadenas de pago, se hablaba de un quiebre en la agricultura y sin embargo los números muestran que en los cultivos de invierno se sembró bastante más de lo que se venía sembrando y los resultados son interesantes”, pese a que las lluvias de los últimos días complicaron el cierre de las cosechas, admitió, “pero el saldo es positivo”.

En relación a la siembra de soja, que también mencionó que falta completar la labor en algunos casos, dijo que también “se sembró muy bien”, lo que también sucedió con el maíz, indicó.

En el caso de la ganadería, mencionó que los datos de la faena vacuna “los datos son interesantes, no fueron los mejores pero tuvimos un récord de exportación de ganado en pie y mantuvimos bastante bien la faena”.

“Aquí no hay novedades, yo creo que todos tenemos que seguir trabajando, todos, desde la producción y desde la política para seguir mejorando, no tenemos otra que seguir tratando de ser competitivos para un mundo que está globalizado y en el que todos queremos vender, pero pocos quieren comprar y en eso hay que salir a trillar a la cancha, es lo que tratamos de hacer todos los diás”, reflexionó el jerarca.

En otro orden, “no tengo nada para comentar”, dijo Benech sobre la reunión que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, agendó para el viernes 28 de diciembre con los representantes de las gremiales de productores de leche. “Aún no tengo información”, expresó el ministro.

Lo que dijo por las molestias por la cadena nacional

Sobre las molestias que actores del sector productivo expresaron por los contenidos de la cadena nacional del lunes pasado, Benech respondió: “Me alegro de vivir en un país libre y que cada uno pueda decir lo que quiera. Ellos puede decir lo que quieran, nosotros tenemos la obligación de ser el gobierno y gobernar para todos los uruguayos”.

Añadió que “las gremiales lecheras han pedido varias medidas, algunas les pudimos dar, nos duele enormemente que productores chicos estén dejando la actividad, pero la producción de leche del país sigue creciendo. Esos son los desafíos”.

“No me molesta que piensen distintos, al revés, por suerte pensamos distinto y eso nos desafía a seguir trabajando. Lejos de enojarme, redobla el compromiso”, reflexionó el ministro.

Benech también se refirió, ante una pregunta, al reclamo de los tamberos por el no pago de la deuda del gobierno venezolano por US$ 39 millones a Conaprole. “Que yo sepa Venezuela nunca se los ha negado, solo que no se los ha pagado hasta ahora”.

Dijo que Venezuela reconoce la deuda. También señaló que durante varios años varias industrias lácteas, y de otros rubros (aludiendo a carne de pollo y arroz), se beneficiaron vendiéndole a Venezuela a precios por encima del mercado internacional.

También dijo que el gobierno advirtió cuando se avecinaron las dificultades y que los negocios, en definitiva, “son entre privados”.

Reconoció, no obstante, que existe preocupación y que desde el gobierno se ha intentado generar alguna ayuda en ese sentido.

“Las deudas se pagan con plata, con dólares, y hasta ahora eso es lo que está faltando”, señaló, concluyendo que “ningún venezolano, y he hablado con el embajador, me ha dicho que no van a pagar. Se reconoce la deuda”.

Saliendo de un año complicado

Con relación a 2018, el ministro evaluó que “estamos saliendo de un año muy complicado”, aludiendo a la incidencia de la sequía que hubo en momentos del verano y otoño pasado, “que tuvo muy duras consecuencias con la agricultura, complicaciones con la lechería, también con la ganadería (aunque) un poco menor”.

Añadió que esas adversidades, que “se reflejan en los números”, suelen suceder en el sector y son conocidas en una actividad productiva que se desarrolla a cielo abierto.

Benech precisó, en ese marco, que “hay distintas dificultades, depende de los rubros”. Incluso destacó que tan variado es el escenario que en el Anuario Opypa 2018 se analiza la situación y se establecen perspectivas con relación a 15 cadenas.

Mencionó, además, que “tenemos un mercado interno chico y debemos venderle al mundo y ahí juegan los que compran, juegan nuestros competidores”, señalando que hay muchas reglas del juego en las que Uruguay no puede incidir para cambiarlas, como puede incidir a veces fronteras adentro.

Algunos datos del Anuario de Opypa

En el Anuario 2018 de Opypa, entre otros conceptos y en una publicación de casi 700 páginas que contiene el análisis sectorial y de las cadenas productivas, temas de política y estudios, se expone:

Se visualiza para este año una expansión interanual del PIB Agropecuario del 0,9%.

Para 2019 el PIB Agropecuario se estima con un 0,4% de caída.

La competitividad/precio de la oferta de bienes agropecuarios nacionales se deterioró 9% en junio respecto a un año antes.

El empleo en el país cayó al nivel el más bajo desde 2014, habiéndose perdido desde entonces casi 44 mil puestos de trabajo.