Bengoechea fue entrevistado por su hija y dijo que el gol de Nacional a los 15 segundos desencadenó su renuncia a Alianza

Pablo Bengoechea dio una entrevista especial este lunes a la TV peruana, en la que debió responder las preguntas de su hija, Eliane, quien es periodista y trabaja en el canal UCI Deportes de Perú.

La nota abordó el presente del entrenador, quien dejó Alianza Lima de Perú al renunciar a su cargo a principios de marzo, días antes de que la pandemia de coronavirus afectara a la región y él volviera a Uruguay.

En el comienzo, Elo intentó tratar de "usted" a su padre, pero de entrada Pablo la saludó y le dijo “¿Cómo estás hija?”, lo que causó sonrisas entre ambos.

Pero luego, la periodista realizó todas las preguntas de la forma en que pretendía, marcando una distancia con el entrevistado.

En la nota, Bengoechea afirmó que quiso dejar su cargo luego de la derrota ante Nacional en el partido debut de la Copa Libertadores, en el que los albos ganaron de visita en Lima.

El DT se refirió al “comportamiento” que estaba teniendo su plantel por esos días.

“Ante Nacional era el último examen”, comentó. “Yo estaba convencido desde que iniciamos la temporada que no estábamos en el camino correcto. Que no pensábamos en fútbol y no hablábamos de fútbol en todo el día, como pasaba en temporadas anteriores. Había temas que nos desviaban”, dijo el entrenador, quien quería ver si en el inicio de la Libertadores iba a aparecer la "concentración" que esperaba de su equipo.

El riverense manifestó que el gol de Nacional, anotado por Santiago Rodríguez, en el arranque del partido, que terminó 1-0 para los albos, desencadenó en su renuncia.

“En los 15 segundos (refiriéndose al gol de Nacional) comprobé que lo que tenía en mente no estaba tan equivocado, si bien había tiempo para intentar darlo vuelta, esa iba a ser el examen final”, comentó.

“Si se daba vuelta, el que estaba equivocado era yo y seguía al frente, y si no se lograba, confirmaba que por el bien de la institución era que no esté al frente. Al día siguiente a la mañana le comuniqué a los futbolistas y a los directivos mi decisión (de renunciar)”, sostuvo.

Pedro Monteverde / DeChalaca.com

Como no se encontró una alternativa para que lo sustituyera, el domingo siguiente tuvo que dirigir el clásico ante Universitario de Gregorio Pérez, quien fuera su DT en el quinquenio de Peñarol en la década de los años 1990.

Y el clásico lo ganó el equipo de Gregorio por 2-0, luego de un episodio en el que Bengoechea se molestó con el árbitro e ingresó a la cancha para hablar con el juez al demorarse la vuelta al juego en una pausa.

“Entré para decirle que por lo menos tendrían que disimular un poquito para perjudicar a Alianza, que no lo hagan tan descarado”, señaló el DT, quien agregó que sabía que iba a ser expulsado por el juez por su protesta.

Pedro Monteverde / DeChalaca.com

Bengoechea envió un saludo a todos los hinchas de Alianza. “Estoy muy agradecido por todo lo que me tocó vivir”.

Por último, Elo preguntó qué pasó con el nuevo look del entrenador. Pablo explicó que en medio de la cuarentena decidió raparse y que su hija menor fue la encargada de pasarle la máquina.

Eliane se inició en el periodismo en Uruguay, en el diario El País, y luego emigró con su padre a Perú, donde continuó su carrera como comunicadora en ese país.

La nota se cerró con un saludo a la distancia. “Gracias por la nota, pa, te amo mucho”, dijo Elo, quien reconoció que en el final se le “complicó” para tratarlo de usted a su padre.

Pablo también elogió a su hija y la saludó desde Montevideo. “Te veo muy contenta y muy bien, creciendo en tu profesión. Estoy feliz de haber conversado contigo”.