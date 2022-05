Bergara ratificó plan de candidatearse pero MPP quiere que apoye a Orsi

El senador Mario Bergara ratificó en conversaciones informales que quiere ser precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, confirmaron a El Observador fuentes políticas. El expresidente del Banco Central (BCU) mantiene así las aspiraciones que ya ha manifestado públicamente, en plenos desencuentros dentro del ala seregnista respecto a qué rumbo tomar hacia 2024.

En el Movimiento de Participación Popular (MPP) siguen de cerca los movimientos y esperan tener conversaciones en los próximos meses, en tanto el perfilamiento del líder de Fuerza Renovadora incide en los respaldos que logre reunir el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. El MPP –que ya tiene definido al jefe comunal como su postulante a 2024– deberá negociar el apoyo de la corriente de centroizquierda para disputar con posibilidades reales la contienda nacional.

Orsi envió este miércoles un guiño claro hacia esa ala, al sostener que es tiempo de que el Frente Amplio haga un reconocimiento al exministro y exvicepresidente, Danilo Astori, por haber sido un “estandarte de la política económica de los 15 años” de gobiernos de izquierda. El intendente había convocado a Claudia Hugo y Carlos Varela, diputados de Asamblea Uruguay, para comunicarles su intención, y el encuentro el pasado 13 de mayo tomó estado público a través de El País, lo que agitó las aguas del astorismo por lo que parecía un acercamiento con el intendente canario.

Desde el entorno político de Orsi entienden que el posicionamiento de Bergara es natural, en tanto le permite seguir seduciendo con la posibilidad de volver a la palestra en 2024 y negociar con esa probabilidad sobre la mesa.

En el MPP entienden no obstante que no corresponde interceder aún, mientras la Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP) –alianza de sectores socialdemócratas lanzada a fines del año pasado– no dirima sus diferencias.

Todos los dirigentes de esa ala afirman que aún no es momento de discutir candidaturas, a más de dos años de las elecciones. No obstante, en la corriente deberán determinar si les es más conveniente tener un candidato propio, concebido dentro de la misma Convocatoria, o si alinearse detrás de otro. El diputado de Fuerza Renovadora, Gustavo Olmos, ha declarado que “parece bueno que esta sensibilidad se exprese una precandidatura propia, pero no es ahora el momento para definir quién”.

La reunión de los diputados astoristas con Orsi generó ruidos en la interna de Asamblea Uruguay al tomar por sorpresa a varios del sector, incluso a dirigentes de la cúpula. No obstante, en la 2121 –que el jueves tuvo Consejo Político Nacional– consideran que el asunto quedó aclarado luego de que el intendente hiciera públicas sus intenciones este miércoles.

De momento el intendente Orsi envía varios mensajes hacia el centro del electorado, en tanto es el que determina el resultado de una elección. El jerarca reivindica el legado de dirigentes colorados como José Batlle y Ordóñez y Tomás Berreta, al tiempo que recuerda cada vez que puede los aportes que han hecho en el pasado referentes blancos –en el especial del wilsonismo– para apoyar políticas del Frente Amplio en Canelones.

Dentro de la Convocatoria hay posturas divididas en torno a quién recoge la posta del liderazgo de Astori, y así quedó expresado en una declaración pública del sector Plataforma que conduce Álvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La agrupación estableció semanas atrás que “no es tiempo de hablar de candidaturas” y reivindicó el carácter “horizontal” de la nueva alianza, en un mensaje que le marca la cancha a Bergara, quien reconoció en entrevistas que tiene “vocación de volver a ser precandidato”.

En esa conjunción de sectores están nucleados los principales referentes de la economía en gobiernos frentistas, y en la Convocatoria alzan esa bandera como objetivo hacia 2024, en caso de que las urnas se decanten por una nueva administración de la fuerza política. “No podemos regalar dentro de la izquierda la visión económica predominante que hemos de llevar adelante en un futuro gobierno del Frente”, dijo el miércoles ante un grupo de militantes el dirigente de Asamblea Uruguay, Mauricio Guarinoni.