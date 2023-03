Bielsa y la selección uruguaya: el día que el argentino comparó a Bentancur con Pirlo

La posible llegada del entrenador argentino Marcelo Bielsa a la selección uruguaya causó cierta sorpresa este miércoles cuando se conoció la noticia de los contactos entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el director técnico.

El ex DT de Leeds de Inglaterra es un reconocido estudioso del fútbol y en algunas ocasiones ha analizado a la selección celeste.

Habitual visitante de Montevideo, donde suele descansar, en noviembre de 2015 se viralizó un video en el que hacía un análisis uno por uno de los jugadores de la selección uruguaya que le había ganado 3-0 a Chile, en el Estadio Centenario, en el comienzo de las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018.

Ante un grupo de amigos uruguayos, Bielsa repasó las actuaciones de los jugadores que eran dirigidos por Óscar Tabárez.

“Godín jugó muy bien y Coates jugó bien, pero menos que Godín. Pero jugaron positivos los dos. Y el arquero (Fernando Muslera) no intervino, ni para bien ni para mal”, dice el argentino, sentado en una mesa, de lentes, y sacando apuntes en una hoja.

“Los dos contenciones que eran Corujo y Arevalo Ríos, ninguno de los dos se notó, a lo mejor Arévalo Ríos un poquito más y Corujo menos, pero ninguno de los dos hizo algo”, agregó. “Lodeiro ausente total y Cavani mal, no solamente ausente, sino mal. (Carlos) Sánchez no hizo nada y Rolan lo único que hizo fue correr para atrás y mal”.

“Si uno está escuchando el partido hasta el minuto 40, y le hace caso al periodista, Uruguay jugó bárbaro”, dijo el argentino, irónicamente.

Cuando comparó a Bentancur con Pirlo

En junio del año 2018 Bielsa participó de un congreso de entrenadores mundialistas en Punta del Este y nuevamente habló de la selección uruguaya, con una comparación entre Rodrigo Bentancur y el campeón del mundo italiano Andrea Pirlo.

El argentino dijo que hay 10 esquemas de juego. Y dentro de esos esquemas fue analizando a la celeste. "¿Vieron esas canchitas que salen en los diarios con los dibujos de los esquemas? A partir de que empezaron a salir, todo el mundo creyó que sabía de táctica y apareció el famoso plan B, que se hace cuando el partido exige un cambio de esquema. ¿Por qué se hizo muy famoso el plan B? Porque mi mamá me decía 'poné un defensa más y sacá un volante ofensivo'. No había que saber para poder entender eso. Pero de ahí para atrás el mensaje era 'los grandes equipos juegan cualquier esquema sin necesidad de hacer una sustitución de jugador'".

Marcelo Bielsa en Marsella

Agregó: "Los 10 esquemas se pueden interpretar como 10 cosas fijas diferentes, pero si usted mira un partido y va sacando fotos, va a encontrar los 10 esquemas, porque los 10 esquemas son momentos de la dinámica del juego".

"El penúltimo equipo que presentó Uruguay es un equipo con un esquema 4-3-1-2. Un equipo planteado de acuerdo a las características de los jugadores que posee. Por favor que esto no se interprete como una intromisión o como una desubicación de mi parte. Ese equipo no tiene un jugador zurdo, y al no tener un jugador zurdo es difícil con esos 10 jugadores pasar por los 10 esquemas", comenzó diciendo.

El DT dijo que con el sistema 4-1-4-1, "el primer error" era la posición de Cavani más retrasado. "Por eso el 4-3-1-2 es una gran decisión", agregó.

Bielsa dijo tener un pequeño matiz. "Yo lo hubiera puesto a Nández por adentro y Vecino por afuera, pero bueno, lo charlaba con un entrenador uruguayo y vimos eso en un 4-3-3. Es decir: Vecino, Nández, Bentancur en el medio. Pero hay otro problema: Cavani en una punta. Deriva en 3-4-3, yo no sé si este cambio no debería ser Nández centralizado y Vecino por izquierda".

Y agregó: "Al no haber un jugador zurdo, este 4-3-1-2, que casualmente es el esquema elegido, es el ideal para estos jugadores porque no tiene ningún punto en contra. Los dos por el centro, media punta, los dos extremos, un Pirlo (Bentancur) que a lo mejor no tiene una gran recuperación pero sí una elaboración del juego. Este cambio a mi me tienta. Siempre que el esquema tenga a Suárez y Cavani, con los dos por el centro, uno siente que está todo bien".