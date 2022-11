Bizarrap y Duki estrenaron su esperada colaboración: así es la canción que grabaron

Una de las canciones más anticipadas y debatidas del año se estrenó finalmente en la noche de este miércoles: la colaboración entre el músico argentino Bizarrap (que hace pocos días pasó por Montevideo) y el rapero Duki para la entrega número 50 de las BZRP Music Sessions, que convirtieron al productor en una de las figuras de la música actual y se han convertido en verdaderos fenómenos.

Bizarrap venía de una seguidilla de exitosas sesiones publicadas en el correr de los últimos meses: la polémica generada por su colaboración con el exCalle 13 Residente, que usó esta instancia para atacar al reguetonero J Balvin, seguida por su postergada sesión con el argentino Paulo Londra, que salió luego de que se resolviera a su favor un litigio con sus antiguos representantes que le impedía publicar nueva música.

Después vinieron las sesiones 51 y 52 con la rapera puertorriqueña Villano Antillano y luego con el español Quevedo, que se convirtieron en hits por derecho propio. Pero el espacio de la sesión 50 había quedado vacante, y la especulación sobre quien sería el invitado fue feroz, con dos candidatos picando en punta: el argentino Duki y el puertorriqueño Bad Bunny.

Finalmente, y luego de una larga campaña de expectativa, se develó que era el primero quien prestaría sus rimas para esta canción, que se estrenó el miércoles 16 de noviembre en las distintas plataformas de streaming musical, y acumuló millones de reproducciones en pocas horas: en YouTube acumuló 11 millones en apenas doce horas y de esa cifra, 3 millones lo reprodujeron en la primera hora desde su publicación.

Bizarrap y Duki ya habían colaborado en la canción Ya me fui, en la que también participa la cantante y rapera Nicki Nicole. Duki había contado que grabó tres sesiones previas con el productor, pero no estaba convencido del nivel de lo registrado, y había optado por no publicarlas, hasta que esta fue la buena.