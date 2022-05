Blancos homenajearon a Larrañaga a un año de su muerte: "Fue un soldado del partido"

El directorio del Partido Nacional realizó este lunes un homenaje al fallecido exministro del Interior Jorge Larrañaga, a un año de su muerte. El encuentro se llevó a cabo en la sede del partido y contó con la participación de algunos familiares, entre ellos dos de sus cuatro hijos, y decenas de dirigentes de la fuerza.

El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, definió este lunes al cinco veces senador y dos veces intendente de Paysandú como un correligionario "metedor", al que consideró un amigo. "Fue un hombre que con una fuerza tremenda hizo que en el partido se hicieran muchas cosas que hoy queremos recordar con la mayor alegría", dijo sobre Larrañaga, de quien destacó parte de su trayectoria política y su condición de militante.

Iturralde le cedió la palabra a Luis Calabria, quien se llevó los aplausos del público al precisar que "el destino de Jorge Larrañaga le perteneció a los blancos". "Se enamoró de su forma de vivir, de sentir el nacionalismo y de nuestro país. Jorge Larrañaga tuvo por el partido un profundo amor y, por tanto, los profundos dolores que le causaron, pero tuvo su condición de soldado del partido, de servidor publico. Siempre enseñó que cuando uno sirve a otro (...) el destino personal ya no le pertenece y Jorge entregó el destino personal generosamente al Partido Nacional", indicó.

A su vez, recordó que en 2004 fue el candidato de su fuerza con más votos en las elecciones nacionales desde la vuelta de la democracia, en 1985. "Jorge devolvió el orgullo y la esperanza en aquel 2004, llenando las banderas blancas y celeste en el país. Le devolvió un orgullo que estaba amancillado y unificó al partido".

Durante el homenaje, también habló el diputado nacionalista Álvaro Viviano: "Estoy convencido de que viene la etapa más dura sin Jorge. Fue duro despedirlo, pero ahora viene la etapa mas dura. Más que un dirigente de enorme talla y valor y de enfrentar a la adversidad, fue un timón en las aguas embravecidas, (...) incluso sin medir costos políticos", dijo.

Esa línea siguió también Carlos Camy ante los periodistas. El senador dio una rueda de prensa en la que describió a Larrañaga como la "simbiosis" de un "animal político". Precisó que fue un "hombre de madera política, que fue el prototipo de un referente, líder, caudillo, peor también, a la vez, una gran persona, capaz de ganarse el aprecio, respeto y cariño fuera del partido y mucho más adentro".

"Vamos a levantar la bandera. Cayó el abanderado, pero la bandera no va a quedar en el suelo", expresó, acerca del futuro de Alianza Nacional.

Jorge Larrañaga murió el sábado 22 de mayo de 2021 a los 64 años, de un infarto, en Montevideo.

El recuerdo de su hijo

El domingo, el sector alianza Nacional convocó una instancia para recordar a su líder en la Plaza de la Bandera de su natal Paysandú. Unas 300 personas se arrimaron al lugar sobre la hora 11 para después caminar hasta el cementerio a dejarle una flor.

Jorge Larrañaga Vidal, el mayor de los hijos del fallecido exministro del Interior, dio un discurso este domingo recordando a su padre y describió el momento en que se enteró de su muerte: "Yo estaba mirando tele en casa cuando mi hermano empezó a golpear como desesperado la puerta del apartamento que vivo en Montevideo. Me dijo que al viejo le había dado un infarto y a mí se me vino el mundo abajo".

Y prosiguió: "Todos los que pasaron por la pérdida de un ser querido me van a entender. Me sentí vacío. El estómago se me llenó de angustia y de bronca. Estaba en shock. Con las horas me fui dando cuenta de lo que había pasado y de que mi vida no iba a volver a a ser la misma".

Larrañaga Vidal, que se mostró acompañado de su hermano Faustino, reconoció que luego de meses entendió que la política, a pesar del tiempo que le demandaba, era la "pasión" de su padre: "Es que toda esa entrega que tuvo se tradujo a lo largo de este año en demostraciones de amor incondicional hacia él que han llegado a nuestra familia".

Y se mostró agradecido: "El guapo trascendió su propia figura y hoy vive en cada anécdota y cuento de cada uno de ustedes. Les agradezco de corazón por ayudar a que siga vivo". Este lunes volvió a homenajear a su padre acompañado de su hermano.