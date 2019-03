Blancos pedirán informe a Cancillería por renovación de subsidios a ex presos de Guantánamo

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, anunció este lunes en su cuenta de Twitter que elevará un pedido de informes a la Cancillería luego de que el diario El País informara este lunes que el Ministerio de Relaciones Exteriores renovó el convenio con el Servicio Ecuménito para la Dignidad Humana (Sedhu) que otorga un nuevo subsidio, por un año, a los expresos de Guantánamo que residen desde 2014 en Uruguay.

"Yo tenía la versión que teníamos todos, que el subsidio se había terminado el año pasado, que se había completado el cuarto año, pero bueno, la novedad ahora es que decidieron renovarlo por un año más, cosa que me resulta llamativa porque todos teníamos la información de que estas personas, o algunos de ellos, estaban muy bien encaminados, habían iniciado algún emprendimiento propio o estaban trabajando como dependientes. Parecería que ahora no es así, que por algo se renuevan los subsidios", cuestionó el político en diálogo con El Observador.

Según El País, $ 2.500.460 será el monto que el gobierno destinará para apoyar a los exreclusos en 2019. El dinero se utilizará para el pago de alquiler por un año y un monto equivalente al salario mínimo nacional (15.000 pesos) para cada uno de los refugiados. El subsidio, que se inició el 24 de febrero de 2015, ha provocado hasta ahora un gasto de $ 19 millones, según datos del Poder Ejecutivo.

"A mí me genera dudas desde el punto de vista de la conveniencia, de la oportunidad, de la legalidad. Porque otorgar estos beneficios a estas personas, que más allá de sus orígenes y sus antecedentes, tienen los mismos derechos que tenemos todos los que habitamos en Uruguay, nacionales y extranjeros. Esto implica una discriminación, no puede sostenerse una diferencia de estas características en el tiempo. Además esa diferencia, que habilita una excepción al principio de igualdad, debería hacerse por ley. Y no se hizo por ley. Esto es parte del reproche que le hacemos por la situación", dijo Abdala.

Para el diputado nacionalista, el gobierno actual está cargando con "la herencia que el presidente Mujica le dejó". "Yo creo que fue en su momento, una decisión imprudente. Me parece que toda esta historia vinculada con los presos de Guantánamo, es realmente una historia muy cargada de insensatez y de decisiones apresuradas, típicas del gobierno de Mujica", criticó.

El político aclaró que no actúa basado en ningún sentimiento xenófobo sino en base a la ley y pidió que se tome como referencia a la nueva ola de inmigrantes que ha llegado al país en los últimos año que "vienen sin nada, a trabajar y a ganarse el pan". "Ahí claramente hay una desigualdad, que por más que sean cinco personas, no deja de ser irritante e ilegal", remató Abdala.