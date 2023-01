Bolivia construirá dos complejos para extraer e industrializar litio en Uyuni y Coipasa

El gobierno boliviano del presidente Luis Arce acordó, a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa China CATL BRUNP & CMOC (CBC), la construcción de dos complejos industriales para la extracción directa e industrialización del mineral en los salares de Potosí y Oruro. Cada una de las unidades tendrán una capacidad de producción de 25.000 toneladas al año. La iniciativa incluye la fabricación de cátodos y baterías.

Según los datos informados por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), el documento, que suscribieron en la sede del gobierno el presidente de YLB, Carlos Ramos, y el representante de CBC, Qinghua Zhou, establece que ambos complejos estarán en condiciones de entregar sus primeras cuotas de producción en el primer trimestre de 2025.

Según los analistas, se trata de un paso fundamental que ubicará a Bolivia como un actor decididamente central en un mercado con escasa oferta y por delante de los desarrollos existentes en Chile y la Argentina, los dos otros dos países que integran el llamado “triángulo del litio”, área que concentra casi el 60% de las reservas mundiales.

CBC había sido preseleccionada junto a otras cinco empresas en junio de 2022 para la implementación de los complejos industriales con base en la tecnología de extracción directa en los salares de Uyuni, en el departamento de Potosí, y de Coipasa, en Oruro. Tras seis meses de negociaciones, que incluyeron no pocas discusiones hacia el interior del partido de gobierno, el Ejecutivo finalmente eligió a la empresa china.

La firma del convenio se da en momentos en que el precio del litio se ubica en unos US$ 80.000 la tonelada, nivel que implica un aumento del orden del 400% desde 2021. La dinámica se explica por el aumento de la producción de vehículos eléctricos: pasó de 3 millones de unidades en 2020, saltó a 6 millones en 2021 y superó los 11 millones durante el año pasado. El sector está liderado por las automotrices chinas, con el 50% de las unidades fabricadas, y cada vehículo requiere entre 30 y 60 kilos de carbonato de litio en su batería.

Los especialistas subrayan que el factor relevante que explica la suba del precio es la demora en reaccionar de la oferta. La razón: los plazos de los proyectos son muy largos y un mercado chico a nivel mundial. Según los registros de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la oferta actual se ubica entre las 500.000 y 600.000 toneladas. Aunque la expectativa para 2023 es que los precios bajen un poco por la rápida respuesta australiana y chilena, y en segundo lugar por el posible aumento de la oferta en 40.000 toneladas de la Argentina, nada hace prever una reducción sustancial en el corto plazo.

“Hoy Bolivia ingresa a la era de la industrialización de su litio. Es un día histórico. El país está en el camino correcto; en el camino del aprovechamiento de uno de sus recursos naturales más preciados”, expresó el mandatario Arce, al tiempo que precisó que CBC se comprometió a concretar la fase de industrialización conjuntamente con la estatal YLB, que supervisará todo el proceso, desde la extracción hasta la comercialización.

Según el comunicado conjunto emitido por la compañía y el gobierno, el desarrollo prevé en una primera etapa una inversión de US$ 1.000 millones que se destinarán a infraestructura básica, como el tendido de energía eléctrica, el trazado de caminos y demás condiciones para la construcción y puesta en marcha de ambos complejos industriales. “No hay tiempo que perder. El país no puede esperar más”, afirmó Arce en alusión a quienes desde el gobierno impulsaban una iniciativa totalmente estatal.

“La extracción directa aporta una solución viable, real y de rápida implementación”, agregó en declaraciones a los medios locales el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en referencia a la tecnología, que reduce drásticamente el tiempo de procesamiento requerido para extraer litio de la salmuera bombeada, lo que a su vez reduce los costos e incrementa las ganancias. De acuerdo con la cartera, los dos complejos producirán hasta 50.000 toneladas al año de carbonato de litio grado batería; es decir: al 99,5% de pureza.

“La CBC participó en el proceso de pilotaje junto con otras siete compañías y cumplió con los requisitos establecidos por YLB, que consideró la experiencia de la firma y la tecnología aplicable a las características de las salmueras, una recuperación de, al menos, un 80% con una menor utilización de agua, entre otros factores”, detalló la cartera.

CATL es una empresa líder en innovación energética con un valor de mercado de casi US$ 200.000 millones. La firma cuenta con la primera fábrica de baterías sin carbono del mundo y casi 4 millones de vehículos eléctricos. En 53 países y regiones de todo el mundo utilizan sus baterías. Por su parte, BRUMP, una filial del holding CATL, conocida mundialmente por el reciclaje de recursos de baterías usadas, realizó el 50% de las recicladas en China en 2021. En tanto que CMOC, la otra participante del proyecto, es la segunda productora de cobalto y niobio en el mundo, con un valor de mercado de US$ 20.000 millones.

Hoy, el litio no es un commodity como el cobre y otros metales, que cotizan en el London Metal Exchange. Su precio surge de las consultoras Fastmarkets y Benchmark Mineral Intelligence, las que relevan los intercambios comerciales de la compañía chilena SQM y sus contrapartes de China, el mayor demandante. De ese relevamiento surge el precio promedio de los contratos a 6 y 12 meses, actualmente en unos US$ 54.000 la tonelada. Luego, los grandes fabricantes de baterías del gigante asiático negocian un nuevo valor, que es el precio spot, el que se actualiza en forma diaria, que se estima en unos US$ 80.000 por tonelada.

Si bien el litio está presente en otros lugares del mundo –como el hidróxido de litio en el caso de Australia– en el llamado Triángulo del Litio hay carbonato de litio en salmueras. Aunque ambos sirven para fabricar baterías, las salmueras son las más demandadas por la industria de la electromovilidad. Por ese motivo, los fabricantes de autos eléctricos apuntan a producir en la zona que comparten la Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra la mayor reserva del mundo de carbonato.

En este contexto, el gobierno de Arce dio un paso fundamental. El país posee reservas calculadas en 21 millones de toneladas, la mayor parte en Uyuni y Coipasa, y la puesta en marcha de las dos plantas de extracción e industrialización lo colocaría en una posición de avanzada con relación a las iniciativas ya en funcionamiento en Chile y la Argentina.