Bolsonaro aseguró, desde los Estados Unidos, que el gobierno de Lula “no durará mucho”

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que el gobierno de su sucesor, el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, “no durará mucho”.

También dijo que mientras dure su estancia en los Estados Unidos permanecerá activo políticamente pese a las investigaciones que la justicia brasileña lleva adelante en su contra como presunto instigador del intento golpista del 8 de enero.

Durante un acto organizado en su honor en Orlando, donde permanece tras renovar visa por seis meses, manifestó además que tiene “confianza” en el nuevo Congreso que se instalará este miércoles en Brasil, donde sus partidarios tienen mayoría.

En referencia al gobierno de Lula, que asumió su tercer mandato el 1° de enero, dijo que “no durará mucho”, informó el diario Folha de Sao Paulo.

“Pueden estar seguros, en poco tiempo tendremos noticias. Por sí solo, si este gobierno continúa en la línea que demostró en estos primeros 30 días, no durará mucho”, afirmó.

También aludió a su propio rol en el primer evento público que lo tuvo como protagonista desde que se fue del país, tres días antes de concluir su presidencia.

“No podemos abandonar la política. La política es parte de nuestras vidas. Tengo 67 años y la intención de permanecer activo en la política brasileña”, remarcó Bolsonaro durante su intervención ante simpatizantes convocados por el grupo Yes Brazil USA. También consideró “muy importantes” las elecciones municipales de 2024.

En otro momento buscó tomar distancia de la asonada golpista en Brasilia, donde sus partidarios vandalizaron las sedes de los tres poderes. “Lamentamos lo que hicieron unos intrascendentes el 8 de enero. Ese no es nuestro derecho. No es nuestra gente”, manifestó.

Pese a ello, disculpo a los atacantes al resaltar que fueron detenidas muchas personas.

“Eso no es terrorismo por nuestra legislación. Hay gente a la que hay que individualizar por invasión o depredación. Cada uno paga por lo que ha hecho”, sentenció.

Previo a su acto, el ex presidente brasileño había solicitado un visado de turista para poder permanecer en los Estados Unidos seis meses más, según comunicó uno de sus abogados en una entrevista con el diario británico Financial Times.

“Florida será su hogar temporal fuera de casa (Brasil)”, dijo su abogado, Felipe Aleixandre fundador de la firma AG Inmigration.

El ex presidente “necesita algo de estabilidad”, según Aleixandre, quien dejó abierta la posibilidad de que Bolsonaro solicite un visado permanente.

Desde que llegó a Orlando, en Florida, el líder ultraderechista se aloja en la casa de un luchador brasileño de artes marciales mixtas, José Aldo, uno de sus seguidores en territorio norteamericano.

Tras el conato golpista de sus seguidores una semana después de la asunción de Lula, una treintena de representante demócratas estadounidenses pidieron al presidente Joe Biden que no extienda el visado, aduciendo que el país no puede convertirse en “alojamiento” de fugitivos de la justicia, algo que aún no se concretó ya que sólo esta siendo investigado.

A petición de la Fiscalía, el pasado 14 de enero, la Corte Suprema de Brasil incluyó al ex presidente brasileño en la lista de investigados por la intentona golpista.

Este martes, la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal a interrogar al presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, el partido por el que se presentó a su reelección Bolsonaro.

El juez Alexandre de Moraes, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal a cargo de la investigación, aceptó el pedido luego de que el dirigente declarara que tuvo a su alcance varias alternativas para evitar un triunfo electoral de Lula.

El interrogatorio fue solicitado por la propia Policía Federal luego de que el diario O Globo publicara una entrevista en la que el dirigente del partido político afirma que recibió diversas propuestas para intentar revertir el resultado de las elecciones de octubre pasado pero que trituró los documentos.