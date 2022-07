Bolsonaro lanza este domingo su candidatura a la reelección frente a un Lula que lidera las encuestas

El próximo miércoles 7 de setiembre, cuando apenas falten 25 días para las elecciones presidenciales, Brasil cumplirá 200 años de independencia de Portugal. Será una fecha importante con los dos candidatos –Luis Inacio Lula Da Silva y Jair Bolsonaro- en plena campaña. Esa fecha recuerda el Grito de Ipiranga, que tomó ese nombre por haber ocurrido a las orillas del río Ipiranga, en las cercanías de San Pablo. Ese estado, el más grande y poderoso económicamente de Brasil, no solo tiene a Lula como un referente del mundo obrero y popular sino también a quien lo acompaña en la fórmula, que gobernó San Pablo y que fue adversario del líder metalúrgico. En efecto, Geraldo Alckmin, no solo acompaña a Lula, sino que le suma sus vínculos con el empresariado y con una franja de votantes de clase media que el Partido de los Trabajadores no puede convocar sin alianzas.

El domingo 24 de julio, Bolsonaro lanza formalmente su campaña para gobernar cuatro años más al lado del Maracaná, en Río de Janeiro. Todos los estudios de opinión pública indican que los votos de los bolsonaristas duros del militar retirado de 67 años no son suficientes para lograr la reelección. Tiene el rechazo de más de la mitad de los electores, según los sondeos. El presidente, que a menudo se define como un soldado con una misión encomendada por Dios, suele advertir: “Solo Dios me saca de este lugar”. Una de sus frases favoritas es: “Esta campaña no es entre la derecha y la izquierda sino entre el bien y el mal”. Sin dejar margen, de este modo, para lo que suele suceder en las elecciones, gente que prefiere esperar a último momento, que quiere poner en la balanza sus conveniencias. Leé también Bolsonaro inventó dudas sobre el sistema electoral porque podría perder las elecciones, afirma el profesor de Harvard Steven Levitsky La principal novedad en las últimas semanas es que las Fuerzas Armadas han entrado de lleno en el polémico asunto del proceso electoral. Para apaciguar a Bolsonaro e intentar desactivar un discurso que mina la democracia, el Tribunal Superior Electoral invitó a los militares a participar en la fiscalización del proceso. Eso comenzó con un propio reclamo de los mandos de las fuerzas armadas y Bolsonaro sostiene que deben participar del recuento y cuestiona todo el sistema electoral. Sin embargo, ya es muy tarde. Y en Brasil no es sencillo hacer trampa en los comicios. Además, los recientes ejemplos de Chile y Colombia tienen un enorme peso: en ambos países, cuando Gabriel Boric y Gustavo Petro ganaron las elecciones, de inmediato, sus competidores, fuertemente de derecha, no demoraron en reconocer el resultado y felicitar a los vencedores. En las elecciones que le permitieron llegar a la presidencia, Bolsonaro aprovechó la ventaja de mostrarse como enemigo de la política tradicional y eso le sumó. Mal manejo de la pandemia por un lado, y desmoronamiento de las acusaciones judiciales contra Lula, que recuperó la libertad y mantiene una serenidad templada, hacen pensar que este ex militar debería tener en cuenta una hipotética derrota. No pocos imaginan que el capitán retirado, lejos de pensar en reconocer a Lula si es que ganara, lo que planea es movilizar a sus seguidores para quedarse en el poder. El estilo violento de Bolsonaro se cobra vidas. Un sector del electorado parece acompañar las razzias en las favelas. No parece extraño que tres días antes del lanzamiento oficial de la compaña de este ex militar, las tropas de elite de la policía de Río de Janeiro tomaran por asalto el Complejo de Alemao, un lugar no tan distante del Maracaná. Los diarios cariocas dicen que la policía se quedó sin munición en dos horas, el tiempo que duró el operativo y que se cobró 18 vidas.