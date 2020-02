Bonomi dijo que Larrañaga y su equipo no tienen "mucho conocimiento" sobre el ministerio

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien dejará su cargo este viernes 14 de febrero para asumir el sábado en el Parlamento, dijo que las autoridades entrantes que se harán cargo de la cartera de seguridad no tienen "mucho conocimiento" sobre el organismo.

"Por lo que vi en las reuniones con las próximas autoridades, respecto al organismo que les toca trabajar no tenían mucho conocimiento, entonces tienen que hacer una bajada a tierra más a fondo", dijo Bonomi este jueves, en una entrevista que concedió a Búsqueda. "En cuanto a las ideas, son las que manifestaron en la campaña electoral y las que discutimos, pero perdí. El que ganó tiene derecho a aplicar lo que cree, pero pueden tener dificultades y no tienen claro con qué instrumento cuentan", agregó.

El primero de los encuentros que tuvo el actual ministro con el próximo responsable del Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga, fue el 17 de diciembre. Allí, el líder de Alianza Nacional estuvo acompañado por quien será el subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel, y el director general de Secretaría, Luis Calabria.

Tras esa reunión, Bonomi había dicho que entendía a la transición como un traspaso de información sobre el ministerio "para que quienes tienen un proyecto lo adapten a lo que quieren hacer".

En la entrevista con el semanario, el senador electo por el Movimiento de Participación Popular aseguró que escuchó que hay quienes dicen que tiene con Larrañaga "características comunes", como ser "muy tozudos los dos". "No sé si esa es una característica para ser ministro del Interior, veremos, creo que todavía le va a llevar tiempo agarrar lo que es esto", dijo.

Bonomi agregó luego que uno de los desafíos de la próxima administración será lidiar con algunos aspectos de la cultura policial. "Acá se lo digo a los policías incluso: 'Ustedes son especialistas en hacer el saludo policial, decir ¡sí, señor!, darse vuelta y después hacer lo que quieren'. Entonces no es sencillo", advirtió.

Consultado por los nuevos jefes de policías que asumirán el 1° de marzo, afirmó que no le da "la sensación de que haya un sistema". "No veo un sistema, no me dice nada", afirmó, y se refirió luego a que algunos de los jerarcas elegidos se habían retirado de la policía "para asesorar de afuera y volver a estar adentro".

Y sobre el final de la entrevista con Búsqueda, Bonomi se remitió a una de las discusiones de campaña en torno a las políticas de seguridad. El ministro saliente habló sobre el rol de las comisarías, las que, según ha denunciado la oposición, se han debilitado y perdido personal.

"El eje de toda la estructura policial que prevén es la comisaría, sin tener en cuenta que las comisarías se desplegaron en la década del 1940 y la ciudad creció por arriba de las comisarías. Entonces, ¿el camino es duplicar las comisarías y los policías con el costo presupuestal que significa, que el país no estaba ni está en condiciones de asumir, o buscar la proximidad a través de la movilidad de la Policía en la calle: a pie, en motos, autos, camionetas?", se preguntó. "Esta movilidad, marcar la presencia, es la estrategia en el mundo. No importa que el policía esté en la comisaría, importa que esté en la calle para prevenir un delito. El que acá dice lo contrario no entiende la tendencia del mundo. Hay policías que se fueron de acá que tienen esa idea de fortalecer la comisaría. Hay futuros jefes de Policía que tienen claro que el policía debe estar en la calle y hay otros que no lo tienen tan claro", concluyó.