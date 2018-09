Bonomi dijo que si el FA gana en 2019, no seguirá en Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció que si el Frente Amplio vuelve a gobernar en 2020, él no seguirá al frente de la cartera encargada de la seguridad dado que entiende que ya cumplió una etapa. “Ya a esa altura no”, dijo Bonomi en declaraciones a FM Gente, al ser consultado al respecto.

En diálogo con El Observador, el ministro manifestó que “cuando termine el gobierno ya se va a cumplir una etapa”. “Ya van ocho años y medio que estoy al frente de la cartera. He sido el ministro que más ha estado. Entonces, no creo conveniente seguir, desde el punto de vista personal y me parece – pero esa no es una decisión mía – desde el punto de vista político también”, dijo.

Bonomi explicó que esta decisión no se debe a que se siente desgastado. “Tiene otras connotaciones que tienen que ver con la vida personal y privada”, manifestó.

Más allá de esto, señaló que si el Frente Amplio gana las elecciones de 2019, “es el nuevo presidente el que tiene que armar el gabinete. "Si toma una decisión distinta a la que yo digo, ahí es donde entro yo. Pero el nuevo presidente debería tener en cuenta todo lo que estoy diciendo (respecto a continuar en la cartera)”, agregó.

Bonomi adelantó que a su entender quien debería ocupar el cargo de ministro del Interior en un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio debería ser alguien de su equipo. “Tiene que ser alguien del equipo. Esto no ha sido nada sencillo ni como equipo”, afirmó.

La gestión del Bonomi al frente del Ministerio del Interior ha sido muy cuestionada por la oposición, desde donde varias veces se le ha pedido la renuncia.