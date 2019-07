Bonomi: "Hubo gente que planificó generar un problema" en el clásico femenino

Al igual que el jefe de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Rafael Peña, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó este lunes que los incidentes ocurridos en la previa al clásico del fútbol femenino entre Peñarol y Nacional disputado el sábado en el Gran Parque Central, fueron planificados.

"Hubo gente que planificó generar un problema en un fútbol que hacía prácticamente dos años que no tenía grandes problemas", dijo el jerarca de gobierno durante una recorrida por Dolores, según informó El País.

Bonomi fue consultado sobre el operativo policial del partido del sábado durante una presentación para rendir cuentas sobre lo realizado por el gobierno en Dolores tras el tornado que arrasó esa ciudad 15 de abril de 2016. "Lamentable, porque era un partido de fútbol femenino que de alguna manera era histórico porque era una final que se jugaba en una cancha profesional y con venta de entradas. Era algo que jerarquizaba el espectáculo. Era un clásico sí, pero que no tenía inconvenientes hasta el momento", agregó el ministro.

Según un comunicado emitido este domingo por el Ministerio del Interior, sobre la hora del inicio del partido unos 50 hinchas de Peñarol avanzaron por la calle Urquiza "en actitud hostil, provocando disturbios y arrojando piedras hacia parciales de Nacional, provocando daños en unos 10 vehículos estacionados y en algunos ventanales de viviendas del lugar".

El comunicado oficial agregó que una vez terminado el partido, y evacuada la hinchada visitante, "se pudo comprobar la existencia de parciales de Nacional en las inmediaciones con intenciones de provocar enfrentamientos con la hinchada carbonera". Fue allí cuando la policía detuvo a seis hombres que protagonizaron "incidentes violentos", como daños a autos estacionados, ventanales de las casas y móviles policiales.

El operativo terminó así con seis personas detenidas, una de ellas condenada a siete meses de prisión por tener un arma de fuego en un lugar público y amenazar a un motociclista. Las cinco personas restantes fueron liberadas, según afirma el comunicado del ministerio. El hombre condenado, de 34 años, fue identificado como hincha de Nacional. El arma incautada fue robada en Canelones.

En una entrevista con Sport 890, el jefe de seguridad de la AUF, Rafael Peña, también afirmó que el avance previo al partido de hinchas de Peñarol estuvo "organizado". "Yo entiendo que esto estuvo organizado, no hay otra forma para aparecer 50 o 60 personas con esos motivos, con elementos de agresión y filmando las situaciones. Nos llega bastante información por los colegas y luego hacemos verificaciones propias. Por ejemplo, si de los detenidos que hubo solamente uno fue formalizado, está bien, la Justicia dispuso eso. Pero sí debemos decir que los detenidos que hubo en la noche estaban en el partido Larre Borges – Peñarol. Entonces eso nos llevó a hacer un análisis rápido y el domingo teníamos dos clásicos más por sub 16 y sub 19 (femeninos) y los suspendimos”, dijo Peña.

El funcionario de la AUF también afirmó que uno de los hinchas de Peñarol detenido por los incidentes generados previo al clásico femenino concurrió por la noche a la cancha de Larre Borges para alentar a su equipo en el partido de básquetbol por el Metro