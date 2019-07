Detenido en el clásico femenino fue al básquetbol de noche, dice seguridad de la AUF

Uno de los hinchas de Peñarol detenido por los incidentes generados previo al clásico femenino en las inmediaciones del Parque Central, concurrió por la noche a la cancha de Larre Borges para alentar a su equipo en el partido de básquetbol por el Metro, según confirmó el encargado de seguridad de la AUF, Rafael Peña.

“Al principio (del partido clásico femenino en el Parque Central) hubo un detenido. Ese detenido en la noche estaba en Larre Boges – Peñarol”, expresó Peña en el programa 100% Deporte de Sport 890.

El encargado de la seguridad de la AUF comentó que lo que pasó en el clásico fue organizado.

“Yo entiendo que esto estuvo organizado, no hay otra forma para aparecer 50 o 60 personas con esos motivos, con elementos de agresión y filmando las situaciones. Nos llega bastante información por los colegas y luego hacemos verificaciones propias. Por ejemplo, si los detenidos que hubo solamente uno fue formalizado, está bien, la Justicia dispuso eso. Pero sí debemos decir que de los detenidos que hubo en la noche estaban en el partido Larre Borges – Peñarol. Entonces eso nos llevó a hacer un análisis rápido y el domingo teníamos dos clásicos más por sub 16 y sub 19 (femeninos) y los suspendimos”.

Peña agregó: “Al principio del partido (femenino) hubo un detenido, ese detenido en la noche estaba en Larre Borges - Peñarol. No sé si como si nada porque no voy a emitir juicio. Fue detenido por agresiones en la calle Urquiza”.

El encargado de seguridad de la Asociación dijo que eso motivó la postergación de los clásicos femeninos de juveniles.

“Cuando nosotros nos enteramos, y además confirmamos con las respectivas seguridades que esa persona estaba allí, dijimos: los partidos de mañana (domingo) no se pueden jugar porque los riesgos siguen latentes. Las condiciones del escenario del Complejo Rentistas son diferentes para plantear un dispositivo de seguridad con más parámetros y exigencias y en la noche del sábado sugerimos, primero telefónicamente y luego con documento, a la mesa ejecutiva femenina la suspensión de los dos encuentros que fueron postergados”.

Reunión con la Mutual

En otro orden, Peña reveló que habló con el presidente de la Mutual de Futbolistas, Michael Etulain, sobre el comportamiento de los jugadores en los campos de juego.

El jefe de seguridad tomó la iniciativa tras ver determinadas actitudes en el clásico de Rampla – Cerro que entiende que no contribuyen a mantener la calma en las tribunas.

“Me voy a reunir con el presidente de la Mutual. Los jugadores se tienen que dar cuenta de que son referentes que hay gente mirándolos. Se tienen que comportar como tales, deben ser serios, profesionales, no puede ser que se comporten así en un clásico tan sensible como el clásico de la Villa del Cerro”, expresó.

Referí intentó contactarse con Peña pero no obtuvo respuesta.