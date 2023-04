Boric propondrá al Congreso crear una empresa estatal de litio

A poco más de un año de haber llegado a la Moneda, la sede presidencial de Chile, Gabriel Boric lanzará una de las propuestas que le permitirá medir fuerzas con la oposición. En efecto, desde su candidatura, el mandatario de izquierda planteó la necesidad de contar con una empresa del Estado para explotar y exportar el carbonato de litio, una de las materias primas más demandadas, sobre todo para las baterías de los autos eléctricos.

Chile logró en 2022 exportar US$ 7.763 millones, casi ocho veces más que en 2021. Esa cifra representó un 8% del total de ventas al exterior el año pasado, mientras el anterior significó algo más de un punto porcentual.

En la actualidad, Chile es el segundo productor mundial, detrás y seguido de cerca por la Argentina. De acuerdo a un informe del banco estadounidense JP Morgan, las posibilidades de que Argentina supere a Chile en 2030 son altas.

El gran debate en Chile es si seguir el modelo boliviano, que avanza con una fuerte participación estatal o se abren concesiones a las compañías privadas. En la oposición al gobierno de Boric, hay fuertes presiones para que se otorguen concesiones a compañías privadas, mientras que el presidente quiere hacer valer en el Congreso una modalidad estatal, pero con inclusión al sector privado.

La nueva política nacional sobre el litio se lanzará antes de fin de abril. Actualmente, solo dos empresas explotan litio en Chile: la Sociedad Química y Minera, SQM, controlada por la china Tianqi y la estadounidense Albemarle.

En 2022 el fisco chileno logró ingresos de unos US$ 6.000 millones por impuestos además de los contratos de explotación pagados por ambas empresas a CORFO, la Corporación de Fomento de la Producción que controla el salar de Atacama, un lugar clave de los yacimientos de litio.

Boric llegó al poder en marzo de 2022 con el convencimiento de que el recurso debía ser manejado por el Estado. El triunfo del No en la votación por la nueva constitución, produjo un alto impacto y el mandatario de izquierda decidió hacer modificaciones a su propuesta original para evitar roces en su propia coalición y para que su propuesta sea mayoritaria a la hora del tratamiento legislativo.

Cuando el 1 de junio de 2022 hizo su exposición ante el Congreso, Boric propuso crear una Empresa Nacional del Litio, que abra juego a los privados. La ministra de Minería, Marcela Hernando, fue la que esta semana expuso cómo sería esa compañía estatal ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

“La Empresa Nacional de Litio, como empresa, será 100% estatal, lo que no significa que para distintos salares o trabajos pueda asociarse. Ahí aparece la asociación público-privada”, puntualizó Hernando. Es decir, no contempla, al menos en principio, yacimientos concesionados 100% a privados.

Pero, además, Boric quiere que se cumplan los estándares ambientales, en particular el manejo hídrico, un recurso escaso en Chile. Cada tonelada de litio requiere la evaporación de dos millones de litros de agua, según el informe de la ministra de Minería. Esto significa que la extracción del mineral debe ser directa y no a través de evaporación, como se explota actualmente en el salar de Atacama, donde se ubican el 90% de las reservas.

El debate en el Congreso será ríspido. El oficialismo no tiene mayoría y la oposición no se ha mostrado abierta a aprobarla. De allí que los acuerdos internos de la coalición de gobierno no pueden resquebrajarse, a riesgo de que se estanque el proyecto oficial y la participación privada siga las normas actuales sin empresa estatal.

Hernando, al ser consultada en la Comisión de Minería, dijo que mientras el debate avance también cuenta con herramientas como Codelco, la empresa de explotación del cobre, estatal; y la Enami, la Empresa Nacional de Minería.

Codelco ya tiene una filial para la exploración de litio en el Salar de Maricunga. En tanto que Enami ya trabaja con la pequeña y mediana minería con proyectos de exploración y explotación de litio y otros minerales.