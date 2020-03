Borregada del Día del Merino promedió US$ 1.018

El viernes 13 se realizó la 20a jornada técnica y remate denominada Día del Merino. La actividad organizada por la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (Scmau), el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) culminó con muy buenos negocios. Se dispersaron 41 carneros de la raza lanera a un precio promedio de US$ 1.018.

Con negocios a cargo de la firma Zambrano & Cía, se logró un precio máximo deUS$ 3.000; y un mínimo de US$ 400.

Además se dispersaron 62 hembras a un valor promedio de US$ 147, con un máximo de US$ 330 y un mínimo de US$ 122.

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, contó a El Observador que “fue un muy buen remate” en el que solo quedaron tres reproductores sin colocar.

“A pesar de la incertidumbre que hay, la gente reaccionó bien y el remate tuvo mucha puja y demanda, dado que en todos los lotes habían animales muy destacada”, dijo el rematador.

La jornada fue desarrollada en la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú.

Promedios