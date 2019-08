Brasil amenaza con romper el Mercosur si Argentina cierra su economía

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo este jueves que si un eventual gobierno argentino del kirchnerismo gana y quiere cerrar su economía, Brasil abandonará el Mercosur y continuará negociando acuerdos comerciales por separado.

"¿Y si los Kirchner quieren cerrar la economía? Si quieren cerrar, nos vamos del Mercosur", sentenció el jerarca del gobierno de Jair Bolsonaro durante un evento en San Pablo, según publicó Veja.

Argentina es el tercer socio comercial más grande de Brasil, y la crisis económica en el país ha afectado las exportaciones brasileñas. "¿Desde cuándo Brasil necesita a Argentina para crecer?", preguntó el ministro, y dijo que aunque el mundo se acabe, Brasil saldrá “del agujero”.

Guedes también dijo que el gobierno de Brasil tiene más química con el actual jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, pero si gana Alberto Fernández, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta, tampoco habrá problema.

“No le temo al balance de Argentina ni a esta lucha comercial. No tengo miedo de ser tragado por la dinámica internacional. No nos hundiremos si estamos haciendo lo correcto”, dijo al comentar sobre la disputa comercial que enfrentan Estados Unidos y China. “El mundo se estaba acelerando y estábamos cayendo. Si el mundo se desacelera, está bien”, agregó. Para Guedes, incluso si hay una caída en las exportaciones, no será algo grande. Además, reducir la competencia con los productos chinos ayudará al país a vender "menos soja y más zapatos", agregó.

“Bandidos de izquierda”

Por su parte, el jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, también se pronunció por la eventual posibilidad de que Fernández gane las elecciones en Argentina. El presidente llamó de "bandidos de izquierda" a la fórmula conformada por el ganador de las elecciones primarias y Cristina Fernández de Kirchner.

"Miren lo que está sucediendo en Argentina ahora. Argentina está zambulléndose en el caos. Argentina comienza a seguir el rumbo de Venezuela, porque en las primarias bandidos de izquierda comenzaron a volver al poder", expresó Bolsonaro en un discurso.

El mandatario además se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde explicó que en Argentina el peso se despreció, el riesgo país aumentó y las acciones perdieron el 50% de su valor. “Los precios comienzan a acercarse a los valores de un país cada vez más similar a Venezuela”, agregó.

Macri suma medidas para capear la crisis

Mientras tanto, en Argentina el presidente, Mauricio Macri, anunció la suspensión del ajuste por inflación de los créditos UVA hasta el mes de diciembre. Este crédito es un préstamo hipotecario en pesos a tasa fija, que se ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que refleja el índice de precios al consumidor, y que está expresado en Unidades de Valor Adquisitivo.

Esa iniciativa es parte de una serie de medidas que impulsó el presidente que están destinadas a aliviar la crisis económica de la clase media, cuyos votos fueron determinantes para que Juntos por el Cambio caiga derrotado en las elecciones primarias, que le dieron la victoria al candidato de Frente de Todos Alberto Fernández.

El gobierno argentino dispuso también de una serie de medidas que buscan el incremento de los ingresos de la población del país, que incluyeron rebajas y devoluciones de impuestos, además de mantener el precio de los combustibles por 90 días y subir ayudas sociales.

El actual mandatario argentino publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje en el confirmó que “no habrá aumento para las familias con créditos”.

“Para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por cuatro meses. Hasta diciembre, la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto", explicó.

"El Estado se hará cargo de la diferencia. Cuando discutamos el presupuesto veremos cómo continúa la asistencia el próximo año. Así ayudamos a más de 90.000 familias: las 33 mil de ProCreAr y a otras 60 mil familias que compraron viviendas únicas de menos de 140.000 UVA", agregó en otro tuit.

El Estado se hará cargo de la diferencia. Cuando discutamos el presupuesto veremos cómo continúa la asistencia el próximo año. Así ayudamos a más de 90.000 familias: las 33 mil de ProCreAr y a otras 60 mil familias que compraron viviendas únicas de menos de 140.000 UVA — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 15, 2019

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, explicó que “está bien” todo lo que implique “llevar calma y dar señales claras”.

"Somos gobierno y tenemos la responsabilidad de llevar esto adelante", agregó.

"Emergencia alimentaria"

“Cancelar la campaña” hasta “recuperar la estabilidad” fue una de las medidas para solucionar la crisis financiera luego de las elecciones primarias que propuso el candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna. El exministro de Economía también le planteó al gobierno del actual presidente Mauricio Macri y al resto de los candidatos “convocar a una mesa de consenso para buscar soluciones para los más humildes”.

Lavagna dijo, a través de un video acompañado de sus principales candidatos, que "la República atraviesa en estos días una de sus cíclicas crisis socioeconómicas y financieras, cuya magnitud y profundidad todavía es impredecible", por lo que le pidió al actual gobierno que instrumente "un programa de emergencia alimentaria y sanitaria" y "renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crédito stand by vigente, cuyos condicionantes y perfil de vencimientos son imposibles de cumplir" sin más "ajuste y sufrimientos".

El “origen último es la extrema polarización que construyeron, a lo largo de ocho años de estancamiento, los dos últimos gobiernos, siguiendo una estrategia de amigo-enemigo que instaló el encono entre los argentinos", agregó.

El candidato además brindó en cuatro puntos propuestas para los demás candidatos.

En primer lugar Lavanga invitó a todos los candidatos a “cancelar las acciones electoralistas por varias semanas” hasta que Argentina pueda recuperar “la serenidad y la estabilidad” que necesita. “Nosotros, a partir de este momento lo haremos. En este contexto, el gobierno nacional y su principal oposición en el juego amigo-enemigo deben postergar por semanas el ‘campañismo electoral’ que desarrollan y que les impide ver con nitidez la gravedad de la crisis", dijo.

En otro punto, el exministro planteó que el gobierno implemente “de forma inmediata un programa de emergencia alimentaria y sanitaria, para que a nadie le falte alimentos ni remedios”. “Eso requiere que el Poder Ejecutivo Nacional convoque, con urgencia, a gobernadores, intendentes y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de unificar el diagnóstico de necesidades, adoptar las medidas administrativas que agilicen las compras y contrataciones y coordinar las acciones de distribución territorial", agregó.

En tercer lugar, Lavagna explicó que es “imprescindible” constituir una “mesa de consenso, al estilo de lo que fue la experiencia del diálogo argentino, con la participación constructiva y solidaria de todos los sectores sociales, religiosos e institucionales”. El candidato explicó que esa medida permitirá “encontrar más rápidamente las soluciones que beneficien a los más humildes y a los que tienen mayores urgencias. Un buen instrumento para institucionalizar, más tarde, la mesa de consenso es el Consejo para el Desarrollo Económico y Social”, y agregó que esa propuesta fue presentada por él a Macri “hace ya más de tres meses”.

Por último, el candidato le reiteró su “exhortación al gobierno a que plantee de inmediato ante el FMI la necesidad de renegociar el crédito stand by vigente, cuyos condicionantes y perfil de vencimientos son imposibles de cumplir sin imponerle a los argentinos muchos años más de ajuste y sufrimientos”. Además agregó que para eso propone que “los líderes de las fuerzas políticas relevantes" alcancen “acuerdos básicos sobre el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Nación, ello de manera compatible con la sustentabilidad social y productiva, como así también con el objetivo fundamental de recuperar la confianza y previsibilidad de Argentina".