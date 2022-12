Brasil y Venezuela reanudarán relaciones de máximo nivel luego de la asunción de Lula

El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el equipo de transición de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumirá la primera magistratura de Brasil el 1 de enero, aceleraron los preparativos para que ambos países reanuden las relaciones diplomáticos de máximo nivel, luego que Caracas y Brasilia las rebajaran a nivel de encargados de negocios hace dos años.

Con ese objetivo, el mandatario venezolano anunció la designación del ex cónsul general en San Pablo Manuel Vadell como futuro embajador en Brasil. "Me reuní con Vadell, quien me trajo muy buenas noticias; he decidido designarlo como nuevo embajador de Venezuela en la República Federativa de Brasil”, anunció Maduro.

El nombramiento se produce en el marco del deseo expresado tanto por Caracas como por el gobierno electo de Brasilia de reanudar la relación al máximo nivel a partir de la asunción de Lula da Silva y luego que el futuro canciller designado por el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Mauro Vieira, anticipara que su país impulsará la reincorporación de Venezuela al Mercosur, país suspendido como miembro pleno en 2016.

"Apoyaremos el regreso de Venezuela al Mercosur; todavía no habían cumplido con algunos requisitos, que son requisitos legales", señaló Vieira en una entrevista concedida al diario O Estado de São Paulo. "No hay razón para no tener un embajador en Venezuela, no se puede dar la espalda porque el país tiene un gobierno con una orientación diferente, sobre todo un país vecino, con una frontera de 2.000 kilómetros en la Amazonia", dijo Vieira.

Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela quedaron reducidas al nivel de encargado de negocios en 2020, después que se enfriaran al punto de llegar casi a la ruptura cuando el gobierno del presidente Jair Bolsonaro desconoció el mandato que Maduro inició en enero de 2019 por entender, en línea con Estados Unidos y otros 60 países, que surgió de elecciones irregulares.

El giro diplomático se da, además, en momentos en que los mayores partidos de oposición en Venezuela dieron un primer paso formal para terminar con el autodenominado "gobierno interino" encabezado por Juan Guaidó en el contexto de una "primera votación" en la Asamblea Nacional, cuya composición tiene una holgada mayoría opositora y a la que consideran vigente tras desconocer las elecciones de 2020 que consagraron un Legislativo con amplio predominio chavista.

Jaqueado además por denuncias de presunta corrupción, incluso desde sectores afines, el "interinato" de Guaidó recibió un golpe decisivo en marzo pasado, cuando Washington, hasta entonces su principal sostén político y económico, reanudó conversaciones con el gobierno de Maduro con el objeto de reemplazar con petróleo venezolano el que importaba de Rusia, al que dejó de comprarle a raíz de la guerra en Ucrania.

Vieira, quien hizo pública hace ocho días la intención del mandatario electo de recuperar el vínculo con Venezuela y volver a reconocer a Maduro como su legítimo presidente agregó que Lula da Silva está a favor de impulsar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China, pese a que Brasilia ya tiene encaminado un tratado bilateral con el gigante asiático.

Durante la conferencia de prensa en la que ratificó que el futuro gobierno de Lula da Silva reconocerá a Maduro como presidente y ya no más al opositor Guaidó, Vieira anticipó que la coalición de gobierno que encabezará el PT también respaldará el ingreso formal de Bolivia al bloque comercial, iniciativa que el Congreso brasileño todavía debe aprobar. "Sin duda la expansión del Mercosur es importante", afirmó Viera.

Por su parte, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, se mostró favorable a la búsqueda de acuerdos sectoriales entre el Mercosur y China, pese a que su país ya tiene "un camino trazado" para un tratado bilateral con ese país. "A nosotros nos parece fantástico todo en lo que esté impregnada la palabra acuerdos, me parece muy bueno avanzar con China como con cualquier otro país", expresó Bustillo en conferencia de prensa, según el Portal de Medios Públicos de Uruguay.