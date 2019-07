Brasileños le dicen a Messi que hay que saber perder y que respete la historia

Los jugadores y el técnico de Brasil salieron al cruce de las declaraciones del argentino Lionel Messi al que le exigieron respeto por sus expresiones de que la Copa América estaba armada para que la ganara el local.

El seleccionador brasileño, Tite, se mostró muy molesto con las críticas de Leo Messi, que puso en duda la limpieza de la clasificación a la final de Brasil y dijo que había “corrupción” en la Copa América.

“Aquí, le consideré un jugador extraterrestre, pero debería respetar un poco más, entender y aceptar. Nosotros fuimos perjudicados en varios partidos aquí y en la Copa del Mundo. Cuidado con lo que se dice, porque cada uno tiene su situación”, señaló.

“Contra nosotros, (Messi) sufrió tres faltas, jugamos limpio contra Argentina. Que quede claro”, añadió en la sala de prensa del estadio Maracaná, donde Brasil se proclamó campeón de la Copa América, tras derrotar a Perú en la final (3-1).

Tite dijo que podría entender sus declaraciones como una respuesta a su injusta expulsión en el partido por el tercer puesto.

“Quiero entender que lo dijo porque lo expulsaron injustamente, él no le merecía, (Gary) Medel, sí. Luego hay que tener cuidado. Es difícil arbitrar, nosotros hicimos un gol legal contra Venezuela que nos anularon, hoy el de Thiago no fue penal, pero hubo que aceptarlo, hay que respetar”, puntualizó.

Dani Alves: “No estoy de acuerdo”

Por su parte el capitán de Brasil, el carismático Dani Alves, también salió al cruce de las expresiones de Messi.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo Messi, hemos trabajado mucho para ser campeón, sudamos demasiado”, dijo Dani Alves en conferencia de prensa cuando fue consultado por lo que dijo su ex compañero del Barcelona.

"Puedo entender que Messi esté molesto, pero no comparto que esto está comprado porque el sudor que dejamos para conseguirlo ha sido muy grande", cerró Dani.

Thiago Silva: “Hay que respetar la historia”

El central Thiago Silva lamentó las insinuaciones del argentino Lionel Messi de que Brasil fue favorecido en la Copa América y pidió respeto para la Canarinha.

“Es difícil comentar eso porque a veces cuando uno sufre una derrota intentar restar peso a su propia responsabilidad y culpa a los otros. Él no lo dijo por maldad, pero lo dijo. Salió de su boca”, afirmó el jugador del París Saint Germain.

Agregó que le entristece ese tipo de declaración porque cuando el Barcelona goleó al PSG por 6-1 en la ciudad Condal, lo hizo con ayuda de la “actuación ridícula” del árbitro, pero que en ningún momento los jugadores del club parisino salieron a decir que la organización le había regalado el juego al club español.

“Hay que respetar la historia. No es en vano que tenemos cinco estrellas y ninguna fue robada”, agregó.

Marquinhos: “Hay que saber perder”

El defensor brasileño Marquinhos dijo que es “frustrante” que el argentino Lionel Messi critique el arbitraje y consideró que él “perdió y lo tiene que aceptar”.

“Es frustrante que lo diga un jugador de su calidad, un crack que es admirado por todos. Los árbitros concedieron también muchas cosas a su favor en el Barcelona y la selección y no habló de corrupción en el arbitraje”, señaló el defensor tras el encuentro en el Maracaná de Río de Janeiro.

“El perdió y lo tiene que aceptar. Nosotros perdimos cosas, en el Mundial perdimos contra Bélgica haciendo un buen juego, pero Bélgica se defendió y ganó. Hay que saber perder también”, añadió.

Gareca: “Hay que tener pruebas”

El argentino Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, fue otro de los discrepó con las críticas vertidas por el capitán de Argentina, Leo Messi, y afirmó que "para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas".

Gareca, respondió de esta forma, a las declaraciones que hizo Messi la víspera, cuando aseguró que no fue a recoger la medalla por el tercer puesto porque no quería participar de la "corrupción" que impidió a la selección argentina alcanzar la final.

"Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Creo que es muy centrada. Pero no me gustaría que se enfoque como que los sudamericanos somos los corruptos. Cada vez más, los chicos conocen más a los jugadores europeos que a los americanos y parece que los queremos imitar. En Europa hay cosas buenas, pero nosotros también las tenemos y me gustaría defender al fútbol sudamericano. Para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas, más allá del respeto que me merece Messi".

"Yo defiendo todo lo que tenga que ver con Sudamérica. Hay que hacer cada vez las cosas mejor, pero todo lo de allá afuera no es siempre lo mejor", añadió.

Gareca también se refirió a la utilización de VAR y dijo que para evitar suspicacias tendrían que ser públicas las conversaciones que se producen en su sala.

"El VAR está hecho para mejorar. Después se puede entrar en debate sobre qué se suprime, pero se irá perfeccionando. Está hecho para mejorar el fútbol, pero sería importante que la gente que supervisa estuviese expuesta para que se sepa qué hablan, para evitar todo tipo de sospechas", afirmó.

