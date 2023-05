Brian Rodríguez y sus chances de volver a Peñarol: "Siempre que no sea el único que venga a remar"

El representante de Brian Rodríguez, Edgardo "Chino" Lasalvia, dijo que las posibilidades de que el jugador vuelva a Peñarol y juegue el Torneo Clausura son reales, pero que todo dependerá de la voluntad de América de cederlo a préstamo y de que también el aurinegro conforme un equipo con cierto poderío futbolístico.

"Brian Rodríguez es una posibilidad cierta para Peñarol. Primero porque es hincha del club y deja de lado la parte económica para buscar los minutos y el protagonismo que busca y sacar a Peñarol del pozo. Obviamente que solo no puede. Lo hablé con Nacho (Ignacio Ruglio), siempre que no sea el único que venga a remar estamos dispuestos a venir", dijo Lasalvia a Fuera de Juego que se emite por Carve Deportiva AM 1010.

Además del retorno de Brian Rodríguez, Peñarol está tras los pasos de otros importantes nombres para reforzar su actual plantel. El período de pases recién se abrirá el 19 de julio y cerrará el 17 de agosto.

"América ahora está disputando las semifinales de un torneo y no es momento para hablar de la salida de un jugador por el que pagaron US$ 6 millones, entonces, con mucho respeto, estamos esperando que pasen estas semifinales para ver si podemos avanzar o no. Pero formalmente, con el dueño de América que es Televisa, tuve una conversación en la que no me dijeron que no. Posibilidades hay, estamos esperando a ver cómo sigue todo", expresó.

Consultado por las razones del bajón que experimentó el jugador en los últimos años tras un 2019 donde emergió en el primer equipo de Peñarol como gran figura en el primer semestre del año y fue transferido a Los Angeles FC y convocado a la selección mayor, Lasalvia explicó: "Es un conjunto de cosas que pasan en la vida. Los jugadores de fútbol son seres humanos, tienen padre, madre, hermanos, novia y a veces, lo hablo en primera persona, cuando estamos bien económicamente le queremos solucionar la vida a todos, y la vida no la solucionamos con plata. Cada uno elige cómo vivir, con y sin plata. Y si vos esperás sentado que yo te solucione la vida porque estoy bien económicamente, no te estoy haciendo un bien. A Brian le pasó que se puso mochilas que no tenía que ponerse y le pesaron demasiado y se frenó un poco. Pero es un pibe que va a recobrar el nivel, ya lo está haciendo en México y va a volver a la selección si Dios quiere".

"En México está muy bien. El otro día entró e hizo un gol, pero la llamada de Peñarol lo movió porque le tira demasiado", concluyó.

El extremo de 22 años lleva 12 partidos jugados este año y fue suplente en seis de sus últimos siete encuentros con las Águilas.